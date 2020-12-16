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Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Evren Erler hakkında bilgiler

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Evren Erler hakkında bilgiler ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Evren Erler hakkında bilgiler hakkındaki güncel bilgileri 16 Aralık 2020 Çarşamba tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:21
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Evren Erler hakkında bilgiler
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Zümrüdüanka Cemil Karakteri

Cumartesi gecesinin vazgeçilmeyen dizilerinden biri olan Zümrüdüanka dizisi oyuncu kadrosun güçlendirmeye devam ediyor.  Diziye dahil olan yeni karakterlerinden biri de Cemil karakteri. Cemil’in özelliklerini bilmesek de kötülük düşünen birisi olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cemil karakteri ile ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Zümrüdüanka Cemil Kimdir?

Şimdiden pek çok izleyicinin merakını uyandıran Zümrüdüanka dizisinde Cemil karakteri merak edilmeye başlandı. Ona hayat veren oyuncu gibi Cemil'in rolü de son derece merak edilmekte. Zümrüdüanka dizisinde Cemil karakterini canlandıracak oyuncu Evren Erler'i daha yakından tanıyalım.

Evren Erler Kimdir?

Evren Erler, 11 Eylül 1976'da Kars ilimizde dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi İktisat Maliye Bölümü'nde okudu, ardından Sarıyer Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Pek çok dizi, film ve tiyatro oyunlarında yer almıştır. Dizlerinin çoğunda kötü adamlara hayat verdi. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Alemin Kralı dizisinde yaşamıştır.

Evren Erler’in Rol Aldığı Diziler

2020 – Zümrüdüanka (Cemil)

2019 – Savaşçı (Melik)

2017 – Seni Kimler Aldı (Volkan)

2016-2017 – Kalbimdeki Deniz (Şizan)

2014-2015 – Diriliş Ertuğrul (Kocabaş)

2013 – İnadına Yaşamak (Kibritçi)

2012 – Leyla ile Mecnun

2012 – Alemin Kralı

Evren Erler Resmi Sosyal Medya Hesabı

Sosyal medyada ara sıra paylaşımlarda bulunan Evren Erler de fazla aktif değildir, zaman zaman resmi Instagram sayfasında paylaşımlarda bulunuyor. Evren Erler'in resmi Instagram hesabında yaklaşık 83 gönderi ve 3000'e yakın takipçisi bulunuyor. Evren Erler'in resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @evrenerler



Son Güncelleme: 16.12.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Evren ErlerDiziZümrüdüanka
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