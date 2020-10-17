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Zümrüdüanka dizisi Cihan (İsmail Hacıoğlu) kimdir?

Zümrüdüanka dizisi Cihan (İsmail Hacıoğlu) kimdir? haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 17 Ekim 2020 Cumartesi günü basına aktarılmaya devam ediyor. Zümrüdüanka dizisi Cihan (İsmail Hacıoğlu) kimdir? haberi güncel ayrıntılarını Ekim 17 Cumartesi günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 19:27
Zümrüdüanka dizisi Cihan (İsmail Hacıoğlu) kimdir?
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Zümrüdüanka Cihan Kimdir?

FOX TV'nin en sevilen dizilerinden biri haline gelen Zümrüdüanka, yeni sezonda ekranlarda izleyicilerle buluştu. Ceren Yılmaz ve Alp Navruz başrolü üstlenirken, diziye merak katmak için Cihan karakteri de dahil edildi. Dizinin yapımcılığını Pastel Film, sorumlu yapımcılığını Birsel Çıkıncı, son olarak ise Serhan Şahin üstleniyor. Geçen sezon olduğu gibi yeni sezonun sonuçları da oldukça yüksekti. Dizide yer alan Cihan rolünün özellikleri hala resmi sitelerde yayınlanmıyor. Cihan karakterinin özellikleri ortaya çıkar çıkmaz haber sitemizde sizlerle paylaşacağız.

İsmail Hacıoğlu Kimdir?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 İstanbul doğumludur. Türk dizi ve sinema oyuncusu. 1.86 boyunda ve 74 kilodur. Yay Burcu. Liseden beri oyunculukla ilgileniyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bölümü unvanını kazandı, ancak birinci sınıfta bölümden ayrıldı. 2002 yılında oynadığı Koçum Benim dizisi ile ilk dizi deneyimini yaşadı. Ayla filminde başrolü canlandırırken hafızalara kazındı.

İsmail Hacıoğlu’nun Yer Aldığı Diziler

2002 – Koçum Benim

2003-2005 – Bir İstanbul Masalı

2005-2007  – Beyaz Gelincik

2007 – Sinekli Bakkal

2008 – Gece Sesleri

2011 –  Şüphe

2011- Firar

2013 – Osmanlı Tokadı

2015 – Zeyrek ile Çeyrek

2017 – Kayıt Dışı

2018 – Mehmetçik Kut’ül Amare

2019-2020 – Çocuk

2020 – Zümrüdüanka

İsmail Hacıoğlu’nun Rol Aldığı Sinema Filmleri

2019 – Şuursuz Aşk (Yusuf)

2019 – Cep Herkülü : Naim (Mehmet Tunç)


2019 – Türk İşi Dondurma

2017 – Ayla (Süleyman)

2016 – Kayıp İnci (Cemal)

2016 – Lokman İlyas (İlyas)

2016 – Mahrumlar

2015 – Sonsuz Bir Aşk

2015 – Kafes (Mehmet Sipahi)

2013 – Meryem (Murat)

2013 – Osmanlı Tokadı (Fatih)

2011 – Türkan (Mustafa)

2011 – Şüphe (Aziz)

2010 – Çakal (Akın)

2009 – Vali (Sarp)

2009 – Sonsuz (Volkan)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Veysel)

2008 – Gökten 3 Elma (Ali)

2007 – Kabadayı (Murat)

2006 – Sınav (mert)

İsmail Hacıoğlu’nun Sevgilisi Kim? Evli Mi?

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Ancak 21 Ocak 2015'te fikir birliğine varamadılar ve yollarını ayırdılar. Ardından İsmail Hacıoğlu, 5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki ilişkilerini ilerletemeyip ayrılmaya karar verdi. Temmuz 2020'de tamamen ayrıldılar. Şimdi ise çocuk dizisinin yıldızı Merve Çağıran ile ilişkisi olduğu söyleniyor.

İsmail Hacıoğlu’nun Resmi Sosyal Medya Hesabı

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, resmi sosyal medya hesabını sürekli olarak kullanıyor. İsmail Hacıoğlu'nun resmi Instagram sayfasında yaklaşık 820 paylaşım ve 337.000 takipçi bulunmakta. Karizmatik oyuncunun zaman zaman çok iyi bir baba imajı göstererek hikayelerini kızıyla paylaşmakta. IsmailHacıoğlu'nun resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @ismailhaciogluofficial



Son Güncelleme: 17.10.2020 19:27
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Anahtar Kelimeler:
İsmail HacıoğluCihanZümrüdüanka
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