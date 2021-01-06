İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü'nün yer aldığı diziler

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü'nün yer aldığı diziler haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 06.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:42
Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü'nün yer aldığı diziler
Takip Et:

Cumartesi günleri izleyicilerin karşısına çıkan Zümrüdüanka dizisinde, Hamit’in eşi hayranların eleştiri odağı haline geldi. Dizide Özgüç ailesi içerisinde hemen hemen herkes gaddarlık konusunda birbiriyle yarış halinde. Konakta kötü davranışlarda bulunan Canan, Hamit’in Saruhandan’a karşı koruyucu bir tavır sergilemesine şaşırdı.

Zümrüdüanka Canan gerçek ad, hayatı ve bilgileri

Zümrüdüanka dizisinde Hamit’in ilk eşi Canan karakterine hayat veren isim Ebru Ünlü’dür. 1990 yılında dünyaya gelen ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimleri alan Ünlü, 2013 yılında ilk olarak Galip Derviş dizisiyle kamerayla tanışmıştır. 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinin ilk sezonunda rol alıp dizide Eycan karakterine hayat veren ünlü oyuncu, burada sergilediği performanstan sonra ‘’Adam Mısın’’ adlı sinema filminde izleyicilerin karşısına çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova, Sevda Kuşun Kanadında ve Söz dizilerinde de rol alan Ünlü; şimdilerde Zümrüdüanka dizisinde Canan karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 06.01.2021 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşındadır?
Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşındadır?
Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü'nün yer aldığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Mahir kimdir? Sermiyan Midyat kimdir, nereli yaşı kaç?
Zümrüdüanka dizisi Döne kimdir? Asiye Dinçsoy nerelidir?
Kuruluş Osman Demirci Ahmet karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Yenilmez kimdir?
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı ne? Orkun Huylu oynadığı diziler
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Zümrüdüanka İhsan kimdir? Serkan Acay biyografisi
2021 Devlet destekli geri ödemesiz evalımı başvurusu nasıl yapılır?
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu doğum tarihi
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Gerçek adı ne? Bahtiyar Engin oynadığı diziler
İBB öğrenci burs ödemeleri ne zaman yatacak saat kaçta ödenecek?
23 Ağustos Cuma atv, Kanal D, Fox TV, TV8, TRT 1, Show TV, Star TV yayın akışı! Televizyon ekranlarında bugün neler var?
Yuvamız İstanbul kreşleri ne zaman, hangi ilçelerde açılacak?
Konut kredisi alabilmek için bankaların istediği belgeler!
Stalkçı ya da Stalker ne demektir? Stalk nedir?
Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteri Kimdir? Caner Cindoruk dizideki rolü ve hayatı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray'ın hayatı!
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Evren Erler hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini kim canlandırıyor? Sezanur Sözen kimdir?
Sadakatsiz dizisi Asya karakteri kimdir? Cansu Dere kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat'ın yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.