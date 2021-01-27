Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Cumartesi günleri izleyicilerin karşısına çıkan Zümrüdüanka dizisinde, Hamit’in eşi hayranların eleştiri odağı haline geldi. Dizide Özgüç ailesi içerisinde hemen hemen herkes gaddarlık konusunda birbiriyle yarış halinde. Konakta kötü davranışlarda bulunan Canan, Hamit’in Saruhandan’a karşı koruyucu bir tavır sergilemesine şaşırdı.
Zümrüdüanka Canan gerçek ad, hayatı ve bilgileri
Bir Zamanlar Çukurova, Sevda Kuşun Kanadında ve Söz dizilerinde de rol alan Ünlü; şimdilerde Zümrüdüanka dizisinde Canan karakterine hayat vermektedir.
Son Güncelleme: 27.01.2021 19:42