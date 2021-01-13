İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü doğum tarihi

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü doğum tarihi haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 13 Ocak 2021 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:42
Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü doğum tarihi
Takip Et:

Cumartesi günleri izleyicilerin karşısına çıkan Zümrüdüanka dizisinde, Hamit’in eşi hayranların eleştiri odağı haline geldi. Dizide Özgüç ailesi içerisinde hemen hemen herkes gaddarlık konusunda birbiriyle yarış halinde. Konakta kötü davranışlarda bulunan Canan, Hamit’in Saruhandan’a karşı koruyucu bir tavır sergilemesine şaşırdı.

Zümrüdüanka Canan gerçek ad, hayatı ve bilgileri

Zümrüdüanka dizisinde Hamit’in ilk eşi Canan karakterine hayat veren isim Ebru Ünlü’dür. 1990 yılında dünyaya gelen ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimleri alan Ünlü, 2013 yılında ilk olarak Galip Derviş dizisiyle kamerayla tanışmıştır. 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinin ilk sezonunda rol alıp dizide Eycan karakterine hayat veren ünlü oyuncu, burada sergilediği performanstan sonra ‘’Adam Mısın’’ adlı sinema filminde izleyicilerin karşısına çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova, Sevda Kuşun Kanadında ve Söz dizilerinde de rol alan Ünlü; şimdilerde Zümrüdüanka dizisinde Canan karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:42
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizi oyuncusu Rüstem kimdir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Saniye’yi kim canlandırıyor? Sebahat Kumaş'ın biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Kaynak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisinde Niyazi Çavuş karakterine Korkmaz Arslan hayat veriyor
Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterine Emir Tarık Tekin hayat veriyor
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları
Survivor var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 yayın günleri
Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü doğum tarihi
Zümrüdüanka dizisi Mahir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Adele sirtfood diyeti nedir? Sirtfood diyeti nasıl yapılır? Ne kadar kilo verdirir?
Libya nerededir? Libya nüfusu kaçtır? Türk askeri neden Libya'ya gidecek?Libya'nın haritadaki yeri ve konumu
En fazla nüfusa sahip ilçeler hangileri? En fazla nüfüsa sahip ilçeler ve nüfusları
Çocukların Mutlaka İzlemesi Gereken 8 En İyi Animasyon Film Önerisi
Exxen Fight Club yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman dizisindeki Flatyos kimdir? Flatyos tarihte gerçekten var mı, yaşamış mı?
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Evren Erler yer aldığı dizi ve film yapımları
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 13 Ocak 2021 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris karakterine Bahtiyar Engin hayat veriyor
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.