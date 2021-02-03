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Zümrüdüanka dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Ebru Ünlü kimdir?

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Zümrüdüanka dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Ebru Ünlü kimdir? haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 03-02-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:46
Zümrüdüanka dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Ebru Ünlü kimdir?
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Cumartesi günleri izleyicilerin karşısına çıkan Zümrüdüanka dizisinde, Hamit’in eşi hayranların eleştiri odağı haline geldi. Dizide Özgüç ailesi içerisinde hemen hemen herkes gaddarlık konusunda birbiriyle yarış halinde. Konakta kötü davranışlarda bulunan Canan, Hamit’in Saruhandan’a karşı koruyucu bir tavır sergilemesine şaşırdı.

Zümrüdüanka Canan gerçek ad, hayatı ve bilgileri

Zümrüdüanka dizisinde Hamit’in ilk eşi Canan karakterine hayat veren isim Ebru Ünlü’dür. 1990 yılında dünyaya gelen ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimleri alan Ünlü, 2013 yılında ilk olarak Galip Derviş dizisiyle kamerayla tanışmıştır. 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinin ilk sezonunda rol alıp dizide Eycan karakterine hayat veren ünlü oyuncu, burada sergilediği performanstan sonra ‘’Adam Mısın’’ adlı sinema filminde izleyicilerin karşısına çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova, Sevda Kuşun Kanadında ve Söz dizilerinde de rol alan Ünlü; şimdilerde Zümrüdüanka dizisinde Canan karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:46
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