İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Zümrüdüanka dizisi Behram kimdir? Menderes Samancılar kimdir, nereli yaşı kaç?

Zümrüdüanka dizisi Behram kimdir? Menderes Samancılar kimdir, nereli yaşı kaç? ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 13.01.2021 tarihli haberimizde Zümrüdüanka dizisi Behram kimdir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:32
Zümrüdüanka dizisi Behram kimdir? Menderes Samancılar kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

Son zamanlarda Güvercin dizisine katılan sevilen oyuncu Menderes Samancılar da Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı. Menderes Samancılar, Hamit'in babası Behram olacak ve Zümrüdüanka dizisine ayrı bir hava katacak.

Sonunda Cemil ile birlikte Evren Erler, Deniz ile Gökçe Eyüboğlu ve Cihan rolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Zümrüdüanka dizisi, son zamanlarda kadrosuna en çok isim katan dizilerden biri oldu. Güvercin dizisindeki pek çok oyuncu, Zümrüdüanka dizisinde yer almaya başladı.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat daha önce diziye Hamit'in babası olarak katılmış, ancak Sermiyan Midyat salgın sırasında çekimler yapılamadığı için diziden ayrılmıştır. Sermiyan Midyat yerine Menderes Samancılar ile Behram rolünde anlaşıldı.

Zümrüdüanka Behram Kimdir?

Zümrüdüanka dizisinde Suhandan'ın eşi Behram Abbas Demirkan'ın kızı Hamit'in babasıdır. Behram'ı güçlü bir adam olan Behram, Suhadan ve Hamit’in sevgisini kabul edecek mi? Hepimizin bildiği gibi Hamit, eski eşi Canan'dan boşandı ve Suhadan ile evlenmek için harekete geçti. Bakalım Canan, Behram'ın gelişiyle kötü planlarını gerçekleştirecek mi?

Menderes Samancılar Kimdir?

Menderes Samancılar, 1954 tarihinde Adana'da doğdu. Asmalı Konak dizisinde yer almış olan 65 yaşındaki Menderes Samancılar büyük beğeni toplamıştı. Oyuncu Menderes, Selvi Boylum Al Yazmalım efsanesinde yer almış ve seyircinin gönlünde taht kurmayı başarmıştır. Menderes Samancılar Asi, Sıla ve Güvercin gibi pek çok doğu içerikli dizide yer almış ve şair tarafıyla da  tanınmaktadır.

Menderes Samancılar Kaç Yaşında?

66 yaşında.

Menderes Samancılar Kiminle Evli?

Menderes Samancılar, 20 yıllık yönetmen olan eşiyle mutlu bir evlilik sürdürmektedir.

Menderes Samancılar Boy ve Kilosu

179 cm uzunluğunda ve 70 kilodur.



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Menderes SamancılarBehramDiziZümrüdüanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizi oyuncusu Rüstem kimdir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Saniye’yi kim canlandırıyor? Sebahat Kumaş'ın biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Kaynak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisinde Niyazi Çavuş karakterine Korkmaz Arslan hayat veriyor
Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterine Emir Tarık Tekin hayat veriyor
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları
Survivor var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 yayın günleri
Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü doğum tarihi
Zümrüdüanka dizisi Mahir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2020 Danimarka asgari ücret tutarı
Sicil affını uygulayan bankalar hangileri? Sicil affından anında faydalandıran bankalar
Safer ayı nedir, ne zaman başlıyor? Safer ne demektir? Safer ayının ilk gecesi ne yapılmalıdır?
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı? Survivor yarışma birincisine verilen ödüller neler? Cemal Can kaç para ve hangi ödüllere sahip oldu?
Mahkumlara af yasasını içeren 2. yargı paketi ne zaman mecliste görüşülecek? Mahkumlara af konusundaki gelişmeler neler?
THY yurt dışa yüzde 40 indirimli bilet kampanyası
Zümrüdüanka dizisi Deniz kimdir? Sahra Şaş hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Burhan'ı Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayat hikayesi!
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Gerçek adı ne? Maruf Otajonov oynadığı diziler
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Zümrüdüanka dizisi Behram kimdir? Menderes Samancılar kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.