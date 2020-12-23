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Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Kaynak nereli, yaşı kaç?

Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Kaynak nereli, yaşı kaç? ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 23 Aralık 2020 Çarşamba tarihli yazımızda Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder kimdir? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:49
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Kaynak nereli, yaşı kaç?
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Cumartesi günleri yayınlanan Zümrüdü Anka dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Son olarak dizide Avukat Ejder olarak izlenecek olan oyuncunun kim olduğu öğrenildiğinde büyük şaşkınlık yaşandı.

Pastel Film tarafından ortaya konan ve Alp Navruz ile Ceren Yılmaz’ın başrol oyuncuları olduğu Zümrüdü Anka dizisinde Avukat Ejder karakteri dizide büyük ses getirdi.

Dizinin üçüncü bölümünde konuk oyuncu olarak dahil olan Avukat Ejder’in, en son Yasak Elma dizisinde Sabri karakteriyle izlenen Ahmet Kaynak tarafından canlandırıldığına tanıklık edildi.

Ahmet Kaynak Kimdir?

Ahmet Kaynak 1978 senesinde doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Daha önceden pek çok yapım içerisinde yer alan Ahmet Kaynak’ın yer aldığı dizi ve filmler aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

  • Düşler (Murat) – 1991
  • Azad (Suat) – 2002
  • Hayalet (Kutay) – 2004
  • Müjgan Bey (Kadfim) – 2004
  • Düşler ve Gerçekler (Murat) – 2005
  • Kaybolan yıllar (Ender) – 2006
  • Cemile (Güney) – 2006
  • Kavak Yelleri (Erdal) – 2007
  • Şubat (Tolga) – 2012
  • Beş kardeş (taşkın) – 2015
  • Servet (Yaşar) – 2018
  • Yasak Elma (Sabri) – 2018
  • Zümrüdü Anka (Ejder) – 2020


Son Güncelleme: 23.12.2020 19:49
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