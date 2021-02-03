Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder kimdir? Ahmet Kaynak rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Cumartesi günleri yayınlanan Zümrüdü Anka dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Son olarak dizide Avukat Ejder olarak izlenecek olan oyuncunun kim olduğu öğrenildiğinde büyük şaşkınlık yaşandı.
Dizinin üçüncü bölümünde konuk oyuncu olarak dahil olan Avukat Ejder’in, en son Yasak Elma dizisinde Sabri karakteriyle izlenen Ahmet Kaynak tarafından canlandırıldığına tanıklık edildi.
Ahmet Kaynak Kimdir?
Ahmet Kaynak 1978 senesinde doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Daha önceden pek çok yapım içerisinde yer alan Ahmet Kaynak’ın yer aldığı dizi ve filmler aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.
- Düşler (Murat) – 1991
- Azad (Suat) – 2002
- Hayalet (Kutay) – 2004
- Müjgan Bey (Kadfim) – 2004
- Düşler ve Gerçekler (Murat) – 2005
- Kaybolan yıllar (Ender) – 2006
- Cemile (Güney) – 2006
- Kavak Yelleri (Erdal) – 2007
- Şubat (Tolga) – 2012
- Beş kardeş (taşkın) – 2015
- Servet (Yaşar) – 2018
- Yasak Elma (Sabri) – 2018
- Zümrüdü Anka (Ejder) – 2020
Son Güncelleme: 03.02.2021 19:49