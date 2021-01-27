İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

Zümrüdüanka dizi oyuncusu Döne kimdir? Asiye Dinçsoy hakkında bilgiler

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Zümrüdüanka dizi oyuncusu Döne kimdir? Asiye Dinçsoy hakkında bilgiler haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 27-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:41
Zümrüdüanka dizi oyuncusu Döne kimdir? Asiye Dinçsoy hakkında bilgiler
Takip Et:

Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. İzleyiciler dizide yer alan oyuncuların hayatlarını araştırıyorlar. Merak edilen oyunculardan birisi de Döne karakteri. Döne dizide konakta çalışan olarak karşımıza çıkıyor. Döne ile Niyazi çavuş dizide geçmişe dair sırları bilmektedirler. Ayrıca Niyazi ile Döne’nin arasında da bir ilişki bulunmaktadır. Dizide Döne karakterini Asiye Dinçsoy canlandırmaktadır.

Asiye Dinçsoy Kimdir?

Asiye Dinçsoy, 1979 yılında Aydın’da doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro mezunu olan Döne birçok ödülün sahibidir. Toz Bezi ve Press yapımlarında oyunculukları ile ödül sahibi olmuştur. Ayrıca Elimi Bırakma dizisinde de rol almıştır.

Asiye Dinçsoy’un Rol Aldığı Yapımlar:

  • Eski Köye Yeni Adet
  • Kaygı
  • Toz Bezi (Nesrin)
  • Lal
  • Yozgat Blues
  • Press (Songül)
  • Gelecek Uzun Sürer
  • Hayatın Tuzu (Meryem)
  • Recep İvedik 2 (Yakuza)
  • Fırtına (Helin)

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizi oyuncusu Döne kimdir? Asiye Dinçsoy hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Demirci Ahmet (Ahmet Yenilmez) kimdir?
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu
ABD'nin Alabama eyaletinde yaşanan kasırganın hasarı gün yüzüne çıktı
Zümrüdüanka dizisi İhsan karakterini kim canlandırıyor? Serkan Acay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Menekşe karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakterini kim canlandırıyor? Bahtiyar Engin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansu Dere kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka Behram karakterini kim canlandırıyor? Menderes Samancılar kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Emine karakterini Naz Göktan canlandırıyor
Yerli otomobilin ismi ne olacak? Yerli otomobile isim bulundu mu?
Fox TV Gorbi dizisi konusu ne? 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Diş teli hangi devlet hastanelerinde takılır? Diş teli tedavisi devlette kaç yaşına kadar ücretsizdir?
Nasıl gemi ve deniz teknolojisi mühendisi olunur?
TEİAŞ personel alımı başvuru şartları
Sadakatsiz dizisi Mert kimdir? Erdem Vurdem
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? İsmail Hacıoğlu yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu kimdir? Fatih Ayhan doğum tarihi
Devletten ihtiyaç sahiplerine yapılan 2021 maddi yardımları
Menajerimi Ara Emir kimdir? Burak Tozkoparan Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov'un hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.