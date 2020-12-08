Zümrüdüanka Deniz kimdir? Gökçe Eyüboğlu hakkında bilgiler

Zümrüdüanka dizisinde Deniz karakterine hayat veren oyuncu Gökçe Eyüboğlu’dur.
Zümrüdüanka Deniz kimdir?
Zümrüdüanka Gökçe Eyüboğlu kimdir?
1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Eyüboğlu, 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Vahide Perçin ve Altan Gördüm’den sahne eğitimleri alan Eyüboğlu, ilk profesyonel oyunculuk deneyimini ‘Kadın İşi Banka Soygunu’ filminde gerçekleştirmiştir. İmkansız Olasılık, Kayhan ve Kadın dizilerinde rol alan Eyüboğlu, şimdilerde Zümrüdüanka dizisinde Deniz karakterine hayat vermektedir.
Son Güncelleme: 08.12.2020 18:25