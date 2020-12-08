Zümrüdüanka Deniz kimdir? Gökçe Eyüboğlu hakkında bilgiler

Zümrüdüanka dizisinde Deniz karakterine hayat veren oyuncu Gökçe Eyüboğlu’dur.

Zümrüdüanka Deniz kimdir?

Zümrüdüanka Gökçe Eyüboğlu kimdir?

Gösteriş yapmaktan büyük bir mutluluk duyan Deniz, hedeflerine ulaşabilmek için her şeyi yapar ve başarıya ulaşır. Hedeflerine engel olabilecek bütün durumlara karşı planlar yaparak üstesinden gelmeyi bilen Deniz, Serhat’tan hoşlanmış ve Serhat’ın zengin olduğunu öğrenir öğrenmez peşine düşmüştür.

1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Eyüboğlu, 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Vahide Perçin ve Altan Gördüm’den sahne eğitimleri alan Eyüboğlu, ilk profesyonel oyunculuk deneyimini ‘Kadın İşi Banka Soygunu’ filminde gerçekleştirmiştir. İmkansız Olasılık, Kayhan ve Kadın dizilerinde rol alan Eyüboğlu, şimdilerde Zümrüdüanka dizisinde Deniz karakterine hayat vermektedir.