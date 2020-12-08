İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur...

Zümrüdüanka Deniz kimdir? Gökçe Eyüboğlu hakkında bilgiler

Zümrüdüanka dizisinde Deniz karakterine hayat veren oyuncu araştırılmaya başlandı. İşte Gökçe Eyüboğlu hakkında bilgiler.

08 Aralık 2020 Salı 18:25
Zümrüdüanka Deniz kimdir? Gökçe Eyüboğlu hakkında bilgiler
Takip Et:

Zümrüdüanka dizisinde Deniz karakterine hayat veren oyuncu Gökçe Eyüboğlu’dur.

Zümrüdüanka Deniz kimdir?

Gösteriş yapmaktan büyük bir mutluluk duyan Deniz, hedeflerine ulaşabilmek için her şeyi yapar ve başarıya ulaşır. Hedeflerine engel olabilecek bütün durumlara karşı planlar yaparak üstesinden gelmeyi bilen Deniz, Serhat’tan hoşlanmış ve Serhat’ın zengin olduğunu öğrenir öğrenmez peşine düşmüştür.

Zümrüdüanka Gökçe Eyüboğlu kimdir?

1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Eyüboğlu, 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Vahide Perçin ve Altan Gördüm’den sahne eğitimleri alan Eyüboğlu, ilk profesyonel oyunculuk deneyimini ‘Kadın İşi Banka Soygunu’ filminde gerçekleştirmiştir. İmkansız Olasılık, Kayhan ve Kadın dizilerinde rol alan Eyüboğlu, şimdilerde Zümrüdüanka dizisinde Deniz karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 08.12.2020 18:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gökçe EyüboğluZümrüdüanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!
Maide'nin Altın Günü filmi konusu ve oyuncuları
Maide'nin Altın Günü filmi konusu ve oyuncuları
Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ yıllar sonra aynı projede yer alacak
Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ yıllar sonra aynı projede yer alacak
Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir isim dahil oldu! İlayda Çevik Sen Çal Kapımı dizisi kadrosuna katıldı
Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir isim dahil oldu! İlayda Çevik Sen Çal Kapımı dizisi kadrosuna katıldı

Popüler Haberler

Zümrüdüanka Deniz kimdir? Gökçe Eyüboğlu hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Rüstem kimdir? Serhat Özcan Yaşı hakkında bilgiler
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 8 Aralık 2020 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Çinli marka Sinovac korona virüs aşısı ülkemize geliyor! Aşının ücreti nedir? SGK karşılayacak mı?
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2020 Medical Park hastanesi muayene ücreti ne kadar?
Kadir Gecesinde Okunacak Dualar, Sureler ve Tespihleri - 2019 Yılı Kadir Gecesi İbadetleri
Kanal D İyi Aile Babası dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
iPhone 11 tasarımı ortaya çıktı! İşte yeni Iphone'nin tasarım görüntüleri
Öğretmenlerin Aralık Ayı ek ders ücretleri ne zaman ödenecek?
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Karagümrük, Rizespor engelini aştı
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Zümrüdüanka ne zaman final yapacak? Zümrüdüanka final yapma nedeni

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.