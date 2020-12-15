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Zümrüdüanka Cihan kimdir? İsmail Hacıoğlu hakkında bilgiler

Zümrüdüanka dizisinde Cihan karakteri öne çıkanlar arasında yer alıyor. İşte İsmail Hacıoğlu hakkında bilgiler.

15 Aralık 2020 Salı 21:29
Zümrüdüanka Cihan kimdir? İsmail Hacıoğlu hakkında bilgiler
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Zümrüdüanka dizisinde Cihan karakterine hayat veren oyuncu İsmail Hacıoğlu’dur.

Zümrüdüanka Cihan kimdir?

Cihan karakteri, bütün ailesini kazada kaybetmiş bir karakterdir. Kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışan ve geçimini sağlamak için mücadele eden Cihan, aşık olduğu kadını hastalığı nedeniyle kaybetmesi nedeniyle de büyük bir buhran yaşar.

Zümrüdüanka İsmail Hacıoğlu kimdir?

30 Kasım 1985’te İstanbul’da dünyaya gelen Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Hacıoğlu, Bir İstanbul Masalı dizisinde Ozan karakterine hayat vererek ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Ünlü oyuncu şimdilerde Zümrüdüanka’da Cihan karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 15.12.2020 21:29
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Anahtar Kelimeler:
İsmail HacıoğluZümrüdüanka
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