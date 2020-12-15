Zümrüdüanka Cihan kimdir? İsmail Hacıoğlu hakkında bilgiler

Zümrüdüanka dizisinde Cihan karakterine hayat veren oyuncu İsmail Hacıoğlu’dur.

Zümrüdüanka Cihan kimdir?

Zümrüdüanka İsmail Hacıoğlu kimdir?

Cihan karakteri, bütün ailesini kazada kaybetmiş bir karakterdir. Kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışan ve geçimini sağlamak için mücadele eden Cihan, aşık olduğu kadını hastalığı nedeniyle kaybetmesi nedeniyle de büyük bir buhran yaşar.

30 Kasım 1985’te İstanbul’da dünyaya gelen Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Hacıoğlu, Bir İstanbul Masalı dizisinde Ozan karakterine hayat vererek ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Ünlü oyuncu şimdilerde Zümrüdüanka’da Cihan karakterine hayat vermektedir.