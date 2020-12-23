İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

Zümrüdüanka Cihan karakterini kim canlandırıyor? Evren Erler kimdir?

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Zümrüdüanka Cihan karakterini kim canlandırıyor? Evren Erler kimdir? haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 23 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:21
Zümrüdüanka Cihan karakterini kim canlandırıyor? Evren Erler kimdir?
Takip Et:

Zümrüdüanka Cemil Karakteri

Cumartesi gecesinin vazgeçilmeyen dizilerinden biri olan Zümrüdüanka dizisi oyuncu kadrosun güçlendirmeye devam ediyor.  Diziye dahil olan yeni karakterlerinden biri de Cemil karakteri. Cemil’in özelliklerini bilmesek de kötülük düşünen birisi olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cemil karakteri ile ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Zümrüdüanka Cemil Kimdir?

Şimdiden pek çok izleyicinin merakını uyandıran Zümrüdüanka dizisinde Cemil karakteri merak edilmeye başlandı. Ona hayat veren oyuncu gibi Cemil'in rolü de son derece merak edilmekte. Zümrüdüanka dizisinde Cemil karakterini canlandıracak oyuncu Evren Erler'i daha yakından tanıyalım.

Evren Erler Kimdir?

Evren Erler, 11 Eylül 1976'da Kars ilimizde dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi İktisat Maliye Bölümü'nde okudu, ardından Sarıyer Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Pek çok dizi, film ve tiyatro oyunlarında yer almıştır. Dizlerinin çoğunda kötü adamlara hayat verdi. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Alemin Kralı dizisinde yaşamıştır.

Evren Erler’in Rol Aldığı Diziler

2020 – Zümrüdüanka (Cemil)

2019 – Savaşçı (Melik)

2017 – Seni Kimler Aldı (Volkan)

2016-2017 – Kalbimdeki Deniz (Şizan)

2014-2015 – Diriliş Ertuğrul (Kocabaş)

2013 – İnadına Yaşamak (Kibritçi)

2012 – Leyla ile Mecnun

2012 – Alemin Kralı

Evren Erler Resmi Sosyal Medya Hesabı

Sosyal medyada ara sıra paylaşımlarda bulunan Evren Erler de fazla aktif değildir, zaman zaman resmi Instagram sayfasında paylaşımlarda bulunuyor. Evren Erler'in resmi Instagram hesabında yaklaşık 83 gönderi ve 3000'e yakın takipçisi bulunuyor. Evren Erler'in resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @evrenerler



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Evren ErlerDiziZümrüdüanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu

Popüler Haberler

Zümrüdüanka Cihan karakterini kim canlandırıyor? Evren Erler kimdir?
Sadakatsiz Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Erdem Vurdem nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Olcay Yusufoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör karakterine Kenan Ece hayat veriyor
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Zümrüdüanka dizisi Hamit kimdir? Doğukan Güngör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sadakatsiz dizisi Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı'nın hayatı!
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, yasak tarihi uzatıldı mı?
Sen Çal Kapımı Sevda karakteri kimdir? Sevcan Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ramo dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Ramo nerede çekiliyor?
Yumurtalık yaşlanması, neden olur ve nasıl anlaşılır?
Fenerbahçe Fener Ol kampanyasında kaç para toplandı? Winwin Star Tv sonrası toplanan para miktarı
eDevlet maske sipariş sayfasından istenen maskeler ne zaman dağıtılmayaya başlanacak, evlere ne zaman gelecek?
Kademeli terhis nedir? Askerler kademeli terhisten nasıl etkilenecek?
Telefon hafızasında boş yer açmak için yapılacak işlemler
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Rüyada adet kanaması ne anlama gelir? Rüyada adet kanı görmek ne anlama gelir?
Kuruluş Osman dizisi Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin'in hayatı!
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Ersan Duru nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.