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Zümrüdüanka Behram kimdir? Gerçek adı nedir? Menderes Samancılar hakkında bilgiler

Zümrüdüanka dizisine Behram karakteriyle yeni bir isim dahil oldu. İzleyiciler Zümrüdüanka Behram kimdir, gerçek adı nedir sorularını araştırıyor. İşte Menderes Samancılar hakkında bilgiler…

08 Kasım 2020 Pazar 16:22
Zümrüdüanka Behram kimdir? Gerçek adı nedir? Menderes Samancılar hakkında bilgiler
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Diziye son olarak usta isim Menderes Samancılar dahil oldu. Samancılar dizide Hamit’in babası Behram karakterine hayat verecek.


Zümrüdüanka dizisi yeni sezonda kadrosuna Evren Cemil, Gökçe Eyüboğlu ve İsmail Hacıoğlu’nu katmıştı. Sevilen diziye bu isimlerin ardından Menderes Samancılar katıldı. Samancılar son olarak Güvercin adlı dizide yer alıyordu.

Zümdürüanka Behram kimdir?

Behram Abbas Demirkan’ın kızı olan Suhandan’ın eşi Hamit’in babasıdır. Behram güçlü biri olarak öne çıkarken özel hayatından bazı sorunlar yaşamıştır. Hamit ve Suhadan bir aşka yelken açarken Behram’ın bu birlikteliğe nasıl tepki göstereceği merak ediliyor.

Menderes Samancılar kimdir?

1954 yılında Adana’da dünyaya gelen Menderes Samancılar çok sayıda tiyatro oyununda yer alırken birçok yapıma da rol almıştır. Usta isim Asmalı Konak adlı diziyle adını duyurmuştur. Usta oyuncunun ünü ise Selvi Boylum Al Yazmalım adlı efsane Yeşilçam filmiyle olmuştur. Samancılar oyunculuğun yanı sıra aynı zamanda şairdir.



Son Güncelleme: 08.11.2020 16:22
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DiziFox Tv
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