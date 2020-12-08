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Zümrüdüanka Abbas kimdir? Selim Bayraktar kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Zümrüdüanka'nın Abbas'ı Selim Bayraktar merak edilmeye devam ediyor. Pek çok Zümrüdüanka hayranı, Selim Bayraktar kimdir? sorusunu araştırıyor.

08 Aralık 2020 Salı 19:20
Zümrüdüanka Abbas kimdir? Selim Bayraktar kimdir?
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Zümrüdüanka dizisi oyuncuları ile merak edilmeye devam ediyor. Son olarak dizide Abbas karakterine hayat veren Selim Bayraktar araştırılmaya başlandı.

Zümrüdüanka Abbas kimdir?

Abbas sorunları olan birisidir. Ailenin tek varisi olduğu için vurdumduymaz davranışları gitgide artmaktadır.

Kendini herkesten üstün gören tavırları ve çocukluğundan beri görmediği sevgi ve saygıyı yetişkinliğinde para ile elde etmeye çalışan Abbas tehlikeli ve pazarlıkçı bir yapıya sahiptir.

2 çocuğu olan Abbas çocuğunu yetiştirmeyi bilmediği için kötü önek olmaktadır.

Selim Bayraktar kimdir?

17 Haziran 1975 Irak, Kerkük doğumlu olan Selim Bayraktar eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Üniversiteyi bitirdikten sonra Antalya ve Diyarbakır’da devlet tiyatrolarında görev almıştır.

İlk defa 2006 yılında Köprü dizisinde Erdal karakteri ile oyunculuğa başlayan Bayraktar daha sonrasında Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakteri ile ekranlara gelmiştir.

Oyunculukta asıl ününü Muhteşem Yüzyıl dizisinde 139 bölüm boyunda Sümbül ağa rolü ile kazanan Selim Bayraktar Türkiye’de tanınan bir oyuncu olmuştur.

Selim Bayraktar görev aldığı diziler

  • Vahşi Şeyler
  • Zümrüdüanka
  • Rise of Empires: Ottoman
  • Aşk Ağlatır
  • Succession
  • Ağlama Anne
  • Ufak Tefek Cinayetler
  • Gecenin Kraliçesi
  • Galip Derviş
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Bir Bulut Olsam
  • Köprü

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:20
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