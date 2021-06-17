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Züleyha Karyağdı kimdir? Biyografisi nedir?

Züleyha Karyağdı tiyatro eğitimi aldıktan sonra birçok dizi ve filmlerde rol almıştır. Cengiz Küçükayvaz ile evli olan güzel oyuncu oyunculuk ile hayatını devam ettirmektedir. Peki Züleyha Karyağdı kimdir? Hayatı nedir?

17 Haziran 2021 Perşembe 14:16
Züleyha Karyağdı kimdir? Biyografisi nedir?
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Züleyha Karyağdı kimdir? Hayatı nedir?

14.10.1978 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. Erken yaşlarda tiyatro ile tanışmış ve birçok dizi, film ve tiyatrolarda oynamıştır. İzmir Karşıyaka Lisesinden mezun olmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır. Cengiz Küçükayvaz tiyatrosunda oyunculuğa devam etmektedir. 

Yaşamını ailesi ile birlikte İstanbul’da sürdüren oyuncu, 2013 yılında usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz ile 6 senelik süren nişanlılıktan sonra evlenmiştir. 

Dizi ve filmler

*Dilan

*Elveda

*Kız Annesi

*Türkü Filmi

*Yusuf Yüzlü

*Memleket Hikayeleri (Hem Okudum Hem Yazdım)

*Acı Kin

*Şipşak Anadolu

*Gözlerim Sende Kalacak

*Kaza

*Hüzün Rüzgarları

*Arka Sokaklar

*Yalnız Kalpler

*Dök İçini Rahatla

*Kayıp Madalyon

*Yasak Elma

*Kertenkele

*Ispanaktan Nağmeler

*Harbi Define

*Babam Annem Oldu

*Süper Ajan K19


Son Güncelleme: 17.06.2021 14:16
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Anahtar Kelimeler:
ZüleyhakaryağdıTiyatroFilmDizi
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