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Zülal Memişoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Zülal Memişoğlu kaç yaşında?

Zülal Memişoğlu kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Zülal Memişoğlu’nun hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

06 Mart 2022 Pazar 04:07
Zülal Memişoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Zülal Memişoğlu kaç yaşında?
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Zülal Memişoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Zülal Memişoğlu’nun hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Zülal Memişoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Zülal Memişoğlu’nun yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Zülal Memişoğlu aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Azazil 2: Büyü filminde İlayda karakterine hayat veren tanıdığımız çocuk oyuncu Zülal Memişoğlu, 2017 yılında Kızım ve Ben filmindeyse ise Zeynep karakterine hayat vermiştir.

2011 yılında İstanbul’da doğmuştur anca, aslen nereli olduğu bilinmemektedir.

 

 



Son Güncelleme: 06.03.2022 04:07
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Zülal MemişoğluKimdirAzazilHayatı
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