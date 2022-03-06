Zülal Memişoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Zülal Memişoğlu kaç yaşında?

Zülal Memişoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Zülal Memişoğlu’nun hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Zülal Memişoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Zülal Memişoğlu’nun yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Zülal Memişoğlu aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

2: Büyü filminde İlayda karakterine hayat veren tanıdığımız çocuk oyuncu Zülal Memişoğlu, 2017 yılında Kızım ve Ben filmindeyse ise Zeynep karakterine hayat vermiştir.

2011 yılında İstanbul’da doğmuştur anca, aslen nereli olduğu bilinmemektedir.