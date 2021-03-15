Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacıları Muhsine ve Şükriye Demirçelik kimdir?

Zuhal Topal’la Sofrada programının bu haftaki yarışmacıları merak edilmektedir.
Programda, 5 gelin ve 5 kaynana hafta boyunca yapılan yemekleri puanlıyor. Final günü kazanan isim 15.000 TL kazanıyor.
Gelinler yaptıkları yemekleri kaynanalara beğendirmeye çalışıyor. Kaynanalar ise gelinlerini korumak için düşük puanlar kullanıyor. Bu haftanın yarışmacılarından detaylıca bahsedilmiştir.
15-19 Mart yarışmacılar
- Pazartesi- Muhsine ve Şükriye Demirçelik
- Salı- Yeliz ve Serpil Seçkin
- Çarşamba- Ayda ve Fatma Bahtlı
- Perşembe- Merve ve Remziye Eneş
- Cuma- Suzan ve Aynur Erdoğan
Pazartesi gününün yarışmacıları
Muhsine Demirçelik
- 3 aylık evli
- Mardinli
- Kocasının ismi Hakan
- Güvenlik görevlisi
- Kocası da aynı meslekte
- Eşiyle iş yerinde tanıştı
- Tutumlu
- İstanbul Esenler’ de yaşıyor
Şükriye Demirçelik
- 3 çocuğu var
- 1 erkek çocuğu 2 kızı var
- Kızları bekar
- Sinoplu
- Sessiz bir insan
Muhsine’ nin puanları
Gelin Muhsine’ye: Serpil hanım ve Fatma hanım 6 puan, Remziye hanım 5 puan, Aynur hanım ve Zuhal Topal 7 puan vermiştir. Toplam puan 31.
Yarıştıkları güne ait fragman
Salı gününün yarışmacıları
Yeliz Seçkin
- 11 senedir evli
- 2 çocuğu var
- Farklı tabaklara meraklı
- Sunum yapmaya önem veriyor
Serpil Seçkin
- 59 yaşında
- Aslen Ağrılı
- 40 senedir kuaför
- Limondan nefret ediyor
- İstanbul’da hayatını sürdürüyor
Çarşamba gününün yarışmacıları
Ayda Yıldız
- 9 senedir evli
- 3 çocuğu var
- Ahıskalı
- Kaynanasıyla yaşıyor
- Ağırbaşlı
Fatma Bahtlı
- Yöresel yemeklerde başarılı
- Vicdanlı, merhamet sahibi
- İstanbul’da yaşıyor
Perşembe gününün yarışmacıları
Merve Eneş
- 10 senedir evli
- 1 çocuğu var
- Kayserili
- Hamur işi yemez
- İstanbul’da ikamet ediyor
Remziye Eneş
- Gelinine güveniyor
- Açık sözlü
- Detaycı
Cuma gününün yarışmacıları
Suzan Erdoğan
- 19 senedir evli
- Yozgatlı
- 2 çocuğu var
- Çerkez kızı
- Farklı yemeklere ilgili
Aynur Erdoğan
- Aslen Çeçen
- Sessiz
- Gelinine güveniyor
- İstanbul’da ikamet ediyor
Sevilen yemek programının 561. Bölümü 15 Mart tarihinde ekranlara gelmiştir. Bu haftaki programda, gelinlerden çok kaynanalar ön planda olacaktır.
Son Güncelleme: 15.03.2021 23:04