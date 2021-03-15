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Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacıları Muhsine ve Şükriye Demirçelik kimdir?

Fox TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada, yeni yarışmacılarıyla devam ediyor. Bu hafta kimler yarışacak? İşte hafta boyunca ekranda göreceğimiz gelinler ve kaynanalar hakkında merak edilenler...

15 Mart 2021 Pazartesi 23:04
Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacıları Muhsine ve Şükriye Demirçelik kimdir?
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Zuhal Topal’la Sofrada programının bu haftaki yarışmacıları merak edilmektedir.

Programda, 5 gelin ve 5 kaynana hafta boyunca yapılan yemekleri puanlıyor. Final günü kazanan isim 15.000 TL kazanıyor.

Gelinler yaptıkları yemekleri kaynanalara beğendirmeye çalışıyor. Kaynanalar ise gelinlerini korumak için düşük puanlar kullanıyor. Bu haftanın yarışmacılarından detaylıca bahsedilmiştir.

15-19 Mart yarışmacılar

  • Pazartesi- Muhsine ve Şükriye Demirçelik
  • Salı- Yeliz ve Serpil Seçkin
  • Çarşamba- Ayda ve Fatma Bahtlı
  • Perşembe- Merve ve Remziye Eneş
  • Cuma- Suzan ve Aynur Erdoğan

Pazartesi gününün yarışmacıları

Muhsine Demirçelik

  • 3 aylık evli
  • Mardinli
  • Kocasının ismi Hakan
  • Güvenlik görevlisi
  • Kocası da aynı meslekte
  • Eşiyle iş yerinde tanıştı
  • Tutumlu
  • İstanbul Esenler’ de yaşıyor

Şükriye Demirçelik

  • 3 çocuğu var
  • 1 erkek çocuğu 2 kızı var
  • Kızları bekar
  • Sinoplu
  • Sessiz bir insan

Muhsine’ nin puanları

Gelin Muhsine’ye: Serpil hanım ve Fatma hanım 6 puan, Remziye hanım 5 puan, Aynur hanım ve Zuhal Topal 7 puan vermiştir. Toplam puan 31.

Yarıştıkları güne ait fragman

Salı gününün yarışmacıları

Yeliz Seçkin

  • 11 senedir evli
  • 2 çocuğu var
  • Farklı tabaklara meraklı
  • Sunum yapmaya önem veriyor

Serpil Seçkin

  • 59 yaşında
  • Aslen Ağrılı
  • 40 senedir kuaför
  • Limondan nefret ediyor
  • İstanbul’da hayatını sürdürüyor

Çarşamba gününün yarışmacıları

Ayda Yıldız

  • 9 senedir evli
  • 3 çocuğu var
  • Ahıskalı
  • Kaynanasıyla yaşıyor
  • Ağırbaşlı

Fatma Bahtlı

  • Yöresel yemeklerde başarılı
  • Vicdanlı, merhamet sahibi
  • İstanbul’da yaşıyor

Perşembe gününün yarışmacıları

Merve Eneş

  • 10 senedir evli
  • 1 çocuğu var
  • Kayserili
  • Hamur işi yemez
  • İstanbul’da ikamet ediyor

Remziye Eneş

  • Gelinine güveniyor
  • Açık sözlü
  • Detaycı

Cuma gününün yarışmacıları

Suzan Erdoğan

  • 19 senedir evli
  • Yozgatlı
  • 2 çocuğu var
  • Çerkez kızı
  • Farklı yemeklere ilgili

Aynur Erdoğan

  • Aslen Çeçen
  • Sessiz
  • Gelinine güveniyor
  • İstanbul’da ikamet ediyor

Sevilen yemek programının 561. Bölümü 15 Mart tarihinde ekranlara gelmiştir. Bu haftaki programda, gelinlerden çok kaynanalar ön planda olacaktır.



Son Güncelleme: 15.03.2021 23:04
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Anahtar Kelimeler:
FoxZuhal Topal
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