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Zuhal Topal'la Sofrada yeni sezon ne zaman başlayacak? FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm tarihi belli oldu!

Zuhal Topal'la Sofrada yarışma programının ne zaman başlayacağı açıklandı!

29 Ağustos 2020 Cumartesi 02:25
Zuhal Topal'la Sofrada yeni sezon ne zaman başlayacak? FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm tarihi belli oldu!
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Zuhal Topal’ın sunduğu Zuhal Topal’la Sofrada isimli yarışma programı içinde bulunduğumuz pandemi sebebiyle bazı değişikliklere gitti. Programın koronavirüs yüzünden ara vermesini istemeyen program yetkilileri programın işleyişini değiştirerek programın hız kesmeden devam etmesini sağladılar. Onlarca kanalın onlarca programı, dizisi ekranlara ara verirken Zuhal Topal’la Sofrada isimli program halen devam etmektedir. Hal böyle olunca televizyonlarının başındaki insanlar da Zuhal Topal’la Sofrada isimli programa bir hayli bağlandılar. Bu yemek yarışması sterilize edilmiş bir evde sunulmaktadır.


Gelin ve kaynanaların yarıştığı bu yarışma programında yemekler evde hazırlanmaktadır. Her gün dezenfekte edildiği belirtilen evde yarışma tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar kendi evlerinden çatal,  bıçak  ve tabak gibi eşyalarını getiriyorlar. Bu konu da programı oldukça ilginç bir hale getiriyor.

Zuhal Topal’la Sofrada isimli programın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı programın sevenleri tarafından bir hayli merak edilmekte. Programın eski haline dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, FOX Tv’nin sevilen yarışma programının içinde bulunduğumuz senenin Eylül ayında ekranlara dönmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 29.08.2020 02:25
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Anahtar Kelimeler:
YarışmaYemekprogramı
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