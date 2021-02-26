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Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ne zaman, neden yayınlanmadı, neden yok?

FOX TV ekranlarında yer alan televizyon ekranlarının sevilen yüzü ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ yarışması hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. 26 Şubat 2021 tarihinde televizyon ekranlarında yer almayan yarışma programı neden yayımlanmadı?

26 Şubat 2021 Cuma 18:26
Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ne zaman, neden yayınlanmadı, neden yok?
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Hafta içi her gün gelin ve kaynanaların yemek yaparak yarıştığı program, FOX TV ekranlarının sevilen yarışmaları arasında yer almaya devam ediyor. 15 Haziran 2020 yılında yayın hayatına başlayan program birçok kişi tarafından beğenilerek izleniyor. Haftanın son günü final günü yapan güzel sunucu Zühal Topal yarışmayı kazanan kişiye 15 bin TL ile ödüllendiriliyor.

26 Şubat 2021 Zuhal Topal neden yok?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışması sezon finaline girdiğinden kaynaklı 26 Şubat 2021 Cuma günü için yayın yapmadı.
 



Son Güncelleme: 26.02.2021 18:26
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Zuhal TopalFox TvSezon FinaliZuhal Topalla Sofrada
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