Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ne zaman, neden yayınlanmadı, neden yok?

Hafta içi her gün gelin ve kaynanaların yemek yaparak yarıştığı program, FOX TV ekranlarının sevilen yarışmaları arasında yer almaya devam ediyor. 15 Haziran 2020 yılında yayın hayatına başlayan program birçok kişi tarafından beğenilerek izleniyor. Haftanın son günü final günü yapan güzel sunucu Zühal Topal yarışmayı kazanan kişiye 15 bin TL ile ödüllendiriliyor.

26 Şubat 2021 Zuhal Topal neden yok?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışması sezon finaline girdiğinden kaynaklı 26 Şubat 2021 Cuma günü için yayın yapmadı.

