Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacı Pınar Çiçek kimdir?

Zuhal Topal’la Sofrada programı hafta içi her gün Fox TV’de ekranlara gelmeye devam ediyor. Birbirinden heyecanlı bölümlere sahne olan program, tüm hızıyla devam ediyor. Programda en son Pınar Çiçek isimli yarışmacı sahne aldı. Yarışmanın takipçileri ise Pınar Çiçek ile ilgili merak ettikleri soruları intenet üzerinden araştırmaya başladı. İşte Pınar Çiçek’in hayatı...

Pınar Çiçek ile ilgili bilgiler

1983 senesinde Trabzon’da hayata gözlerini açan Pınar Çiçek, 2005 senesinde Özkan Çiçek ile dünya evine girmiştir. İstanbul’da hayatlarını sürdüren Çiçek ailesinin, bir erkek bir de kız çocuğu vardır. 38 yaşında olan Pınar Çiçek, alışveriş yapmayı çok seviyor ayrıca Çiçek’in temizlik ve düzen takıntısı var.

Pınar Çiçek kaç puan aldı?

Pınar Çiçek toplam 21 puan alarak günü kapattı. İşte Pınar Çiçek’e verilen puanlar...

Seher Abış- 3

Zeynep Yalçın- 4

Filiz Şahin- 4

Güliser Türk- 4

Zuhal Topal- 6