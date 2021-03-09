Zuhal Topal'la Sofrada programı 8-12 Mart yarışmacıları belli oldu

Zuhal Topal’la Sofrada programı gündüz kuşağının en çok izlenen yarışma programları arasında yer almaktadır. Zuhal Topal’la Sofrada programını her gün severek takip eden izleyiciler Zuhal Topal’la Sofrada 8-12 Mart yarışmacı puanlarını merak ediyor. İzleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında 8-12 Mart arasında Zuhal Topal’la Sofrada programında hangi yarışmacıların yarışacağı gelmektedir. Ekranların en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Büyük bir rekabet ortamının bulunduğu Zuhal Topal’la Sofrada 8-12 Mart yarışmacı puanları belli oldu.

Zuhal Topal’la Sofrada programında her hafta beş gelin ve beş kaynana kozlarını paylaşıyor. Her hafta yapılan final programında birinci olan ikili ise 15.000 TL gibi büyük bir ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal’la Sofrada programında 8-12 Mart tarihleri arasında yarışacak olan yarışmacılar İstanbul, Bulgaristan ve Rize’den katılacak. 8 Mart günü Berrak Alkan ve Rasime Alkan yarışacak. 9 Mart günü Meryem Koral ile kaynanası Esel Koral yarışacak. 10 Mart günü Tuğba Yaren Yaşar ile kayın validesi Emine Yaşar yarışacak. 11 Mart günü Aygül Şentürk ile kaynanası Şefika Şentürk yarışacak. 12 Mart günü ise Zehra Evcil Erdem ile kaynanası Remziye Erdem yarışacak.

Berrak Alkan

Kendisi Anavut gelinidir. Bir çocuk annesidir ve 15 senelik evlidir. Yücel Alkan ile evlidir. Düğün organizasyonu işleriyle uğraşmaktadır. Kızı 11 yaşındadır ve İstanbul’da yaşamaktadır. Berrak Alkan, Esel Koral’dan 7, Emine Yaşar’dan 6, Şefika Şentürk’ten 7, Remziye Erdem’den 7, Zuhal Topal’dan da 7 puan alarak haftayı toplamda 34 puan ile kapattı.

Rasime Alkan

Kendisi İstanbul’un Esenler ilçesinde yaşıyor. Çok telaşlı bir yapısı vardır. Acelecidir. Bir çocuk sahibi olan Rasime Alkan, 16 yaşında bir erkek evladını da kaybetmiştir.

Meryem Koral

Bir çocuk annesi olan Meryem Koral, 8 yıllık evlidir. Bolulu olan Koral, babası gibi aşçılık yapmaktadır. Sunumlara karşı özel bir ilgisi olan yarışmacı İstanbul’da ikamet ediyor. Henüz yarışmadığından puanlamaya tabi tutulmadı.

Esel Koral

Aslen Bursalı olan kaynana, şu an Bursa’da yaşamaktadır. Kendisi büyük bir lezzet uzmanıdır ve gelinine de çok güvenmektedir. Henüz yarışmadığından puanlamaya tabi tutulmadı.

Tuğba Yaren Yaşar

Emine Yaşar

6 aylık taze bir evli olan Tuğba Yaren Yaşar, 25 yaşındadır. Kendisi 1996 doğumlu olup pandemi döneminde evlenen çiftler arasındadır. Özgüveni çok yüksektir. Henüz yarışmadığından puanlamaya tabi tutulmadı.

Adıyamanlı olan Emine Yaşar, atarlı giderli yapısıyla dikkat çekiyor. Sert biri olmasının yanında gelinine olan güveni ise tamdır. Henüz yarışmadığından puanlamaya tabi tutulmadı.

Aygül Şentürk

19 yıldır mutlu bir evlilik süren Aygül Şentürk, 2 tane evlat yetiştirmiştir. Kendisi Bulgaristan göçmeni bir Türk vatandaşıdır. Eğer damarına basılırsa çok sinirlenen biri olmaktadır. Normalde ise çok neşeli biridir. Bursa’da ikamet etmektedir. Henüz yarışmadığından puanlamaya tabi tutulmadı.

Şefika Şentürk

Gelinine çok güvenen Şefika Şentürk, gelini gibi Bursa’da yaşamaktadır. Yöresel yemekler konusunda büyük bir tecrübeye sahip olan Şefika Şentürk, sessiz ve sakin yapısıyla dikkat çekmektedir. Henüz yarışmadığından puanlamaya tabi tutulmadı.

Zehra Evcil Erdem

21 sene gibi uzun bir süredir evli olan Zehra Evcil Erdem, üçüz çocuklara sahiptir. Siirtlidir. Telaş yapınca büyük bir panik havasına kapılıyor. Heyecanlıdır. Çok farklı bir el lezzeti vardır. Henüz yarışmadığından puanlamaya tabi tutulmadı.

Remziye Erdem

Zehra Evcil Erdem’in kaynanasıdır. Güler yüzlü, merhametli ve vicdan sahibi bir insandır. Gelinine çok güvenmektedir. Sessiz bir yapısı vardır. Henüz yarışmadığından puanlamaya tabi tutulmadı.

Yukarıda verdiğimiz bilgiler sayesinde sizler de Zuhal Topal’la Sofrada programında 8 Mart 2021 ile 12 Mart 2021 tarihleri arasında yarışacak olan gelin ve kaynanaların kim olduklarını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Zuhal Topal’la Sofrada programında Nermin adında bir yarışmacı daha yarışmıştır ancak o bölümle alakalı henüz bir şey yayınlanmadı. Zuhal Topal’la Sofrada programı 556. Bölümüyle 8 Mart Pazartesi 2021 tarihinde ekranlara gelmişti. Programa Bursa’dan katılacak olan aşçı gelin ise büyük bir iddia ile yarışmaya katılacak. Aynı zamanda Bursa’dan, Rize’den, İstanbul’dan ve Bulgaristan’dan katılacak olan yarışmacılar da bulunmaktadır. Herkes yarışmacının sonucunda verilecek olan 15.000 TL parayı alacağını düşünüyor. Kıyasıya bir rekabet ortamının bulunduğu yarışmada izleyiciler de sonuçları oldukça fazla merak ediyor. Programı genellikle evlerde bulunan, çalışmayan kadınlar izlemektedir. Gündüz kuşağının en çok sevilen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Sofrada programı, yemek programıdır. Gelinler yemek yapmaktadır. Oylamalar ise kaynanalardan gelmektedir. Herkes kendi gelininin el lezzetine oldukça güvenmektedir. Bu yarışma, haftalık olarak yapılan bir yarışmadır. Ödülü almak isteyen tüm yarışmacıları, büyük bir rekabet içerisine girmektedir. Zuhal Topal da oylamaya katılmaktadır.