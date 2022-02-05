Zuhal Topal’la Sofrada Nuriye Günal kimdir? Yarışmacı Nuriye Günal hakkında merak edilenler

FOX TV ekranlarının sevilen yarışması ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ yarışması Nuriye Günal ile damga vurdu. 1991 Hatay doğumlu Günal, ikinci evliliğini yapmıştır. İki çocuk annesine sahip olan yarışmacı 30 yaşında ve İstanbul’da yaşamaktadır. Kayınvalidesi ile aynı binada yaşayan Günal, 22 Mart Pazartesi günü yarışmaya katıldı.

Aslen Hatay Hassalı olan yarışmacı, ilk evliliğini 20 yaşında yaptı. Selçuk bey ile evli olan Gürdal, iddialı konuşmaları ile kendisinden söz ettirdi.





Nuriye’nin kaçarak evlenmesine karşı kayınvalidesi kendi kızı yani görümcesinin de kaçarak evlendiğini fakat daha sonra boşandığını söyledi. 15.00 TL para ödülünü almadan gitmeyeceğini hwr seferinde belirtiyor.

22 Mart Pazartesi günü yarışan Gürdal, toplamda 23 puan aldı. Çiğdem Özekici’den 4, Nezahat Erdoğan’dan 4, Öznur Nebioğlu’ndan 5, Emine Kayadibi’nden 5, sunucu Zuhal Topal’dan ise 5 puan aldı.

22 Mart 2021 FOX TV ekranlarında yayınlanan Nuriye Gürdal’ın yarıştığı videoyu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.