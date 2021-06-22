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Zuhal Topal’la Sofrada Lazanya malzemeleri ve tarifi

Zuhal Topal'la Sofrada her hafta yarışmacılar bir ortak yemek yapmaktadır. Bu haftanın ortak yemeği ise lazanya oldu. Her yarışmacı kendi gününde lazanyalarını beğendirmeye çalışacak. İzleyenler de lazanyanın tarifini merak etmektedir. Lazanya tarifini ve malzemelerini sizler için derledik. İşte lazanya malzemeleri ve tarifi ...

22 Haziran 2021 Salı 13:04
Zuhal Topal’la Sofrada Lazanya malzemeleri ve tarifi
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Zuhal Topal’la Sofrada bu haftanın ortak yemek Lazanya seçildi. Geçen hafta ise Kadınbudu Köfte ortak yemekti. Tüm yarışmacılar kendi günlerinde lazanyayı yapacaklar.

Lazanya malzemeleri

    Hamur için ;

300 gram un

3 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

    Bolonez harcı için ;

3 yemek kaşığı zeytin yağı

1 adet kuru soğan

1 adet orta boy havuç

2 diş sarımsak

500 gr kıyma

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates püresi

3 su bardağı sıcak su

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Bir tutam taze kekik

    Beşamel sosu için ;

50-60 gr tereyağı

90 gr un

750 ml süt

1 çay kaşığı muskat

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Lazanya tarifi

Un ,yumurta ile tuzu karıştırıp yoğurunuz. Hamur sertleşinceye kadar yoğurunuz. Hamur hazır olduktan sonra strec filme sarıp 30 dakika boyunca buzdolabında dinlendirmeye alın. Bu sırada bolonez sosunu hazırlayın. Bekleyen hamuru 3 eşit parçaya bölün. Böldüğünüz hamurları incecik açınız. Pişireceğiniz kaba uygun şekilde kesiniz. Beşamel sosunu hazırlayın. Fırın kabınızı yağlayın. Hamurların arasına beşamel ve bolonez sosu ekleyiniz. 180 derecede 30-35 dakika pişiriniz.


Son Güncelleme: 22.06.2021 13:04
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Lazanya TarifiZuhal Topalla Sofrada Lazanya Tarifi
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