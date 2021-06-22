Zuhal Topal’la Sofrada Lazanya malzemeleri ve tarifi

Zuhal Topal’la Sofrada bu haftanın ortak yemek Lazanya seçildi. Geçen hafta ise Kadınbudu Köfte ortak yemekti. Tüm yarışmacılar kendi günlerinde lazanyayı yapacaklar.
Lazanya malzemeleri
Hamur için ;
300 gram un
3 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
Bolonez harcı için ;
3 yemek kaşığı zeytin yağı
1 adet kuru soğan
1 adet orta boy havuç
2 diş sarımsak
500 gr kıyma
1 su bardağı domates püresi
3 su bardağı sıcak su
Bir tutam tuz
Bir tutam karabiber
Bir tutam taze kekik
Beşamel sosu için ;
50-60 gr tereyağı
90 gr un
750 ml süt
1 çay kaşığı muskat
Bir tutam tuz
Bir tutam karabiber
Lazanya tarifi
Un ,yumurta ile tuzu karıştırıp yoğurunuz. Hamur sertleşinceye kadar yoğurunuz. Hamur hazır olduktan sonra strec filme sarıp 30 dakika boyunca buzdolabında dinlendirmeye alın. Bu sırada bolonez sosunu hazırlayın. Bekleyen hamuru 3 eşit parçaya bölün. Böldüğünüz hamurları incecik açınız. Pişireceğiniz kaba uygun şekilde kesiniz. Beşamel sosunu hazırlayın. Fırın kabınızı yağlayın. Hamurların arasına beşamel ve bolonez sosu ekleyiniz. 180 derecede 30-35 dakika pişiriniz.