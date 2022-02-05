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Zuhal Topal’la Sofrada Germaine İkizler kimdir? Germaine İkizler nereli, kaç yaşında? Germaine İkizler kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Sofrada Germaine İkizler kimdir? Germaine İkizler nereli? Germaine İkizler kaç yaşında? Germaine İkizler kimle evli? Germaine İkizler kaç puan aldı? 24 Mart Çarşamba günü yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında yarışmacı olan gelin Germaine İkizler'in hayatı hakkındaki detaylar ve yarışmadan aldığı puan herkes tarafından merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:18
Zuhal Topal’la Sofrada Germaine İkizler kimdir? Germaine İkizler nereli, kaç yaşında? Germaine İkizler kaç puan aldı?
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada adlı programda yarışmacı olan Germaine İkizler programın izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Germaine İkizler kimdir?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’le Sofrada adlı programda yarışmacı olarak yarışan Germaine İkizler, Güney Afrikalı bir gelindir. Germaine 14 yıllık evli bir kız bir erkek olmak üzere iki çocuk annesidir. İzmir Karşıyaka ilçesinde yaşıyor. Lise yıllarına kadar Güney Afrika da yaşayan Germaine evlendikten sonra Türkiye’ye gelmiştir. 24 Mart 2021 Çarşamba günü Zuhal Topal’la Sofrada programında bir ilk defa Güney Afrikalı bir gelin yarışmacı olarak yarışan Germaine İkizler, oldukça düzgün Türkçesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tam Adı Nickelene Germaine İkizler olan Güney Afrikalı gelin, oldukça iyi Türkçe konuşmaktadır. 14 yıldır Türk biriyle evli olan Germaine İkizler, 2 çocuk annesidir. 1 kızı ve 1 oğlu olan Germaine İkizler oldukça marifetli birisidir. Dünya mutfağına hakim olmasının yanı sıra Türk mutfağı hakkında araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Germaine İkizler, lise yıllarında kendi ülkesinin kültürüne has yemekleri çok iyi derecede bildiğini, Türk mutfağında da kendisini yavaş yavaş geliştirdiğini bunların yanı sıra kendisine ve elinin lezzetine güvendiğini dile getirdi.

Zuhal Topal’la Sofrada Germaine İkizler yarışmada kaç puan aldı?

24 Mart Çarşamba günü programda yarışan Güney Afrikalı gelin Germaine İkizler’in menüsünü tadarak puan veren kaynanalar ve Zuhal Topal’ın puanları herkes tarafından merak ediliyor.

24 Mart 2021 Çarşamba günü Germaine İkizler’İn yarışmadan aldığı puanlar aşağıdaki tablodadır.

Zeynep Günal

 3

Çiğdem Özekici

 3

Öznur Nebioğlu

 3

Emine Kayadibi

 4

Zuhal Topal

 6

TOPLAM:

19

 


https://youtu.be/3pz8ynKou5A


Son Güncelleme: 05.02.2022 15:18
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Germaine İkizler KimdirZuhal Topalla SofradaGermaine İkizler Kaç Puan AldıFox Tv
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