Zuhal Topal’la Sofrada Çiğdem Özekici Kimdir? Nerelidir?

Aslen Trakyalı olan Çiğdem Özekici 1969’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kendisi İstanbul’da gelini Medine Karabağ ile yaşamaktadır. Çiğdem Özekici’nin ailesi ise Bulgaristan göçmenidir.

Gelini ile beraber yarışan ve gelinini kendi kızı gibi sevdiğini söyleyen Özekici, 21 yıldır gelini ile aynı paylaşıyor. Çiğdem Özekici gelinini çok seviyor ve ona güveniyor.

Medine Hanım ise eşinden daha çok kaynanası ile anlaştığını dile getiriyor.

Çiğdem haftanın ilk günü yarışan geline 4 puan verdi. 23 Mart Salı günü ise gelini ile yarışacak.

Gelini Medine Karabağ ise 35 yaşında ve aslen Adıyamanlıdır.