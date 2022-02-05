İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Zuhal Topal’la Sofrada Çiğdem Özekici Kimdir? Nerelidir?

Ekranların sevilen yarışamalarından Zuhal Topal’la Sofrada adlı yarışmada bugün kimlerin yarışacağı merak ediliyor. 23 Mart 2021 Salı günü yarışan Medine Karabağ’ın kayınvalidesi Çiğdem Özekici hakkında merak edilenleri sizler için hazırladık.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:50
Zuhal Topal’la Sofrada Çiğdem Özekici Kimdir? Nerelidir?
Takip Et:

Aslen Trakyalı olan Çiğdem Özekici 1969’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kendisi İstanbul’da gelini Medine Karabağ ile yaşamaktadır. Çiğdem Özekici’nin ailesi ise Bulgaristan göçmenidir.

Gelini ile beraber yarışan ve gelinini kendi kızı gibi sevdiğini söyleyen Özekici, 21 yıldır gelini ile aynı paylaşıyor. Çiğdem Özekici gelinini çok seviyor ve ona güveniyor.

Medine Hanım ise eşinden daha çok kaynanası ile anlaştığını dile getiriyor.

Çiğdem haftanın ilk günü yarışan geline 4 puan verdi. 23 Mart Salı günü ise gelini ile yarışacak.

Gelini Medine Karabağ ise 35 yaşında ve aslen Adıyamanlıdır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topalla SofradaMedine Karabağçiğdem özekici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 5 Şubat 2022 Cumartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Güneş Zavrak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Play-Off rakipleri kimler? Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası yolundaki son sınavı başlıyor
Şok market indirimli ürünler broşürü
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 1 Temmuz 2021 Perşembe En uygun konut kredisi faizleri
The Swarm filmi konusu nedir? The Swarm film yorumu
Murat Daltaban kimdir? Nerelidir? Murat Daltaban kaç yaşında?
Bucktown kadrosuna Jane Lynch de dahil oldu
Nurinisa Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Elvin Levinler kimdir, kaç yaşındadır? Elvin Levinler’in biyografisi
Pınar Şenol kimdir? Pınar Şenol kaç yaşında, nereli?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Pelin Karahan canlandırdığı karakteri anlattı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.