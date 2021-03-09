Zuhal Topal’la Sofrada Berrak Alkan 8 Mart Pazartesi puanı belli oldu

Zuhal Topal’la Sofrada programı gündüz kuşağının en çok izlenen yarışma programları arasında yer almaktadır. Zuhal Topal’la Sofrada programını her gün severek takip eden izleyiciler Zuhal Topal’la Sofrada 8 Mart Pazartesi Berrak Alkan puanlarını merak ediyor. İzleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında 8 Mart Pazartesi Berrak Alkan puanları, Zuhal Topal’la Sofrada programında hangi yarışmacıların yarışacağı gelmektedir. Ekranların en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Büyük bir rekabet ortamının bulunduğu Zuhal Topal’la Sofrada 8 Mart Pazartesi Berrak Alkan puanları belli oldu.

Zuhal Topal’la Sofrada programında her hafta beş gelin ve beş kaynana kozlarını paylaşıyor. Her hafta yapılan final programında birinci olan ikili ise 15.000 TL gibi büyük bir ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal’la Sofrada programında 8-12 Mart tarihleri arasında yarışacak olan yarışmacılar İstanbul, Bulgaristan ve Rize’den katılacak. 8 Mart günü Berrak Alkan ve Rasime Alkan yarıştı. 9 Mart günü Meryem Koral ile kaynanası Esel Koral yarışacak. 10 Mart günü Tuğba Yaren Yaşar ile kayın validesi Emine Yaşar yarışacak. 11 Mart günü Aygül Şentürk ile kaynanası Şefika Şentürk yarışacak. 12 Mart günü ise Zehra Evcil Erdem ile kaynanası Remziye Erdem yarışacak. Ekranların en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Büyük bir rekabet ortamının bulunduğu Zuhal Topal’la Sofrada programı 8 Mart Pazartesi Berrak Alkan puanları belli oldu. Zuhal Topal’ın Berrak Alkan’a verdiği puan da merak ediliyor.

Berrak Alkan

Rasime Alkan

Kendisi Anavut gelinidir. Bir çocuk annesidir ve 15 senelik evlidir. Yücel Alkan ile evlidir. Düğün organizasyonu işleriyle uğraşmaktadır. Kızı 11 yaşındadır ve İstanbul’da yaşamaktadır. Berrak Alkan, Esel Koral’dan 7, Emine Yaşar’dan 6, Şefika Şentürk’ten 7, Remziye Erdem’den 7, Zuhal Topal’dan da 7 puan alarak haftayı toplamda 34 puan ile kapattı.

Kendisi İstanbul’un Esenler ilçesinde yaşıyor. Çok telaşlı bir yapısı vardır. Acelecidir. Bir çocuk sahibi olan Rasime Alkan, 16 yaşında bir erkek evladını da kaybetmiştir. Evlat acısının yüreğinin en derinden yaşayan kaynana Rasime Alkan, bu tür yarışmalara katılarak evladının acısını bir nebze olsun unutmak istiyor. Yarışmada duygusal anların yaşanacağı düşünülüyor. Çünkü herkesin bir hikayesi ve yaşamı içerisinde yaşadığı büyük acılar bulunmaktadır. Ancak yarışmacılar arasında en büyük acıyı yaşayan kaynana olarak Rasime Alkan dikkat çekiyor.

Berrak Alkan’ın 8 Mart 2021 Pazartesi günü yemek menüsünde kadın budu köfte, yoğurtlu buğday çorbası, piyaz, hayradari, el açması, pırasalı Anavut böreği, patates püresi, fırında kuzu pirzola, iç pilav, peksimet tatlısı, mevsim salata idi. Menüyle alakalı yorumlarda bulunan kaynanalar ise menünün orta segmentte olduğunu, hiç iddialı olmadığını, günlük olarak herkesin yapabileceği ve özenilmemiş yemekler olduğunu, herkese karışık geldiğini bildirdiler. Dolayısıyla kaynanalar Berrak Alkan tarafından ve kaynanasının onayıyla hazırlanan bu menünün karışık ve uyumsuz olduğunu söyledi. Bundan dolayı Berrak Alkan’ın aslında çok yüksek bir puan alamayacağı belirlenmiş oldu. İzleyiciler acaba Berrak Alkan yüksek puan alacak mı, kaynanalar Berrak Alkan’a kaç puan vereceğini, Berrak Alkan’ın eleştirileri kaldırıp kaldıramayacağını merak ediyor. Herkes Berrak Alkan’ın 5 ve altı puan alacağını düşünürken aslında iyi bir puan aldı. Berrak Alkan Esel Koral’dan 7 puan, Emine Yaşar’dan 6 puan, Şefika Şentürk’ten 7 puan, Remziye Erdem’den 7 puan, Zuhal Topal’dan da 7 puan alarak haftayı toplamda 34 puan ile kapattı.

Yukarıda verdiğimiz bilgiler sayesinde sizler de Zuhal Topal’la Sofrada programında 8 Mart 2021 ile 12 Mart 2021 tarihleri arasında yarışacak olan gelin ve kaynanaların kim olduklarını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Zuhal Topal’la Sofrada programında Nermin adında bir yarışmacı daha yarışmıştır ancak o bölümle alakalı henüz bir şey yayınlanmadı. Zuhal Topal’la Sofrada programı 556. Bölümüyle 8 Mart Pazartesi 2021 tarihinde ekranlara gelmişti. Programa Bursa’dan katılacak olan aşçı gelin ise büyük bir iddia ile yarışmaya katılacak. Aynı zamanda Bursa’dan, Rize’den, İstanbul’dan ve Bulgaristan’dan katılacak olan yarışmacılar da bulunmaktadır. Herkes yarışmacının sonucunda verilecek olan 15.000 TL parayı alacağını düşünüyor. Kıyasıya bir rekabet ortamının bulunduğu yarışmada izleyiciler de sonuçları oldukça fazla merak ediyor. Programı genellikle evlerde bulunan, çalışmayan kadınlar izlemektedir. Gündüz kuşağının en çok sevilen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Sofrada programı, yemek programıdır. Gelinler yemek yapmaktadır. Oylamalar ise kaynanalardan gelmektedir. Herkes kendi gelininin el lezzetine oldukça güvenmektedir. Bu yarışma, haftalık olarak yapılan bir yarışmadır.