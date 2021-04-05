Zuhal Topal’la Sofrada başvuru şartları ve başvuru formu

www.fox.com.tr adlı intenet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmak ve fotoğraf yüklemek gerekmektedir.

Yarışmaya katılacak kişiler 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. 18 yaş altı başvurularda velinin yazılı ve ıslak imzalı onayı dikkate alınmaktadır.

Başvuru formunda ifade edilen bilgiler eksik veya yanlış ise doğabilecek zararlardan başvuru sahibi sorumlu olduğunu kabul etmiştir.

Suç ve hukuka aykırılık teşkil eden fotoğraflar ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır. Böyle bir fotoğrafın kullanılması durumda meydana gelebilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk paylaşan kişiye aittir.

Yüklenecek fotoğraf en fazla 3264 x 2448 piksel de ve 8 MP boyutunda olmalıdır. Fotoğrafların çözünürlüğü düşük ise değerlendirmeye alınmaz.

Yarışmaya gerçek kişiler başvuru yapabilir ve fotoğraf yükleyebilir, başka bir kişi, kurum, kuruluş ve topluluk adına yapılan başvurular geçersiz sayılmaktadır.

Yarışmacı adayı başvuru formundaki bilgileri ve fotoğrafı kendi rızasıyla paylaştığını kabul etmelidir. Yarışma ile ilgili olmak şartıyla FOX’un bu fotoğraf ve bilgileri kullanabileceğini kayıtsız şartsız kabul etmelidir.

Başvuru yapan aday katılım koşullarını kabul etmelidir.