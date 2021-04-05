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Zuhal Topal’la Sofrada başvuru şartları ve başvuru formu

FOX TV ekranlarının gündüz kuşağında sevilen yapımlarından birisi olan Zuhal Topal'la Sofrada programı başvuru şartları merak ediliyor. Vatandaşlar, Zuhal Topal'la Sofrada başvuru şartları nelerdir? sorusu merak ediliyor.

05 Nisan 2021 Pazartesi 09:05
Zuhal Topal’la Sofrada başvuru şartları ve başvuru formu
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Fox TV ekranlarının sevilen yarışma programlarından birisi olan Zuhal Topal’la Sofrada’ya başvuruların nasıl yapılacağı merak edilmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının reyting rekortmeni programına katılmak isteyen vatandaşlar başvuru formuna nereden ulaşacaklarını araştırıyor. 

Zuhal Topal’la Sofrada formatı

 

27 Ağustos 2018’den beri Fox Tv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada geçmiş yıllarda yayınlanan Yemekteyiz ile aynı formattadır. Yarışmacıların diğer yarışmacıları evlerinde ağırladığı programda haftayı en yüksek puanla kapatan yarışmacılara ödül verilmektedir.  

Zuhal Topal kimdir?

 

23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Zuhal Topal, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Sunuculuğa ek olarak sinema ve dizi oyunculuğu da yapan Topal, 12 yıldır Korhan Saygıner evlidir ve Lina adında bir kızı vardır. Ilk defa 2003 yılında yayınlanan Sihiri Annem dizisinde görev alan Topal daha sonrasında Selena dizisinde Fitnat karakterine hayat vermiştir.  

Papatyam ve Geniş Aile dizilerinde de rol alan Zuhal Topal, Antalya EV ödüllerinde en iyi kadın komedi oyuncusu ödülünü almıştır. Daha sonrasında Arka Sokaklar, Avrupa Yakası, Çekirdek Aile, Çiçek Taksi, Ruhsar dizilerine ek olarak Deli Deli Olma, Kirpi, Suluboya filmlerinde de görev almıştır. 

Zuhal Topal’la Sofrada programı

 

Zuhal Topal’la Sofrada programı hafta içi her gün 16.00’da Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Yarışma da haftayı birinci kapatan yarışmacıya 15 bin TL para ödülü verilmektedir.  

Zuhal Topal’la Sofrada başvuru şartları

 

  • www.fox.com.tr adlı intenet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmak ve fotoğraf yüklemek gerekmektedir.  

  • Yarışmaya katılacak kişiler 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. 18 yaş altı başvurularda velinin yazılı ve ıslak imzalı onayı dikkate alınmaktadır.  

  • Başvuru formunda ifade edilen bilgiler eksik veya yanlış ise doğabilecek zararlardan başvuru sahibi sorumlu olduğunu kabul etmiştir.  

  • Suç ve hukuka aykırılık teşkil eden fotoğraflar ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır. Böyle bir fotoğrafın kullanılması durumda meydana gelebilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk paylaşan kişiye aittir.  

  • Yüklenecek fotoğraf en fazla 3264 x 2448 piksel de ve 8 MP boyutunda olmalıdır. Fotoğrafların çözünürlüğü düşük ise değerlendirmeye alınmaz.  

  • Yarışmaya gerçek kişiler başvuru yapabilir ve fotoğraf yükleyebilir, başka bir kişi, kurum, kuruluş ve topluluk adına yapılan başvurular geçersiz sayılmaktadır.  

  • Yarışmacı adayı başvuru formundaki bilgileri ve fotoğrafı kendi rızasıyla paylaştığını kabul etmelidir. Yarışma ile ilgili olmak şartıyla FOX’un bu fotoğraf ve bilgileri kullanabileceğini kayıtsız şartsız kabul etmelidir.  

  • Başvuru yapan aday katılım koşullarını kabul etmelidir.  

  • Aday FOX tarafından elektronik posta, SMS ve telefon gibi araçlarla kendisiyle iletişime geçmesini kabul etmelidir. 

Başvuru formunda verilmesi gereken bilgiler

 

  • Kimlik bilgileriniz  

  • Eğitim Durumunuz  

  • ilginiz olduğu alanlar  

  • En güzel yaptığınız yemek  

  • Telefon numaranız  

  • Ev adres bilgileriniz  

  • Yaşadığınız şehir  

  • Kayınvalidenizin kimlik bilgileri  

  • Kayınvalidenizin telefon numarası  

  • Kayınvalidenizle en çok görüş ayrılığı yaşadığınız konular?  

  • Büyük ödülü kazanırsanız ne için harcamayı düşünürsünüz?  

  • Daha önce başvurduğunuz veya katıldığınız program var mı? Var ise adları neler? 

 



Son Güncelleme: 05.04.2021 09:05
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Fox TvZuhal Topalla SofradaBaşvuruİletişimFormşartlar
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