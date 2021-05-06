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Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu!

FOX TV'de gündüz kuşağında ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada programında kayınvalideler yemek tadımlarını yaptıktan sonra puanlarını verdiler. Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe günü kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın verdikleri puanlar belli oldu. Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 22:01
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu!
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FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Zuhal Topal\'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe günü puan durumu ortaya çıktı. Bugün yarışan Duygu Çağıran kayınvalidesi Havva Çağıran, Zuhal Topal'dan ve diğer yarışmacılardan en yüksek puanı almak için mücadele etti. Lezzetli yemeklerin yapıldığı programda bir kişi cuma günkü finalde 15bin TL'lik ödülün kazanacak.

Zuhal Topal’la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu

Zuhal Topal\'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe günü yarışan Duygu Çağıran 16 yıllık evli, üç çocuk annesi, aslen Tekirdağlı ve İstanbul’da yaşıyor. Kayınvalidesi Havva Çağıran ise sekiz çocuk annesi, Rize’de yaşıyor.

Duygu Çağıran, bugün yaptığı menüsünde

- Tavuklu Paça Çorbası

-Sivas Hingeli

-Domatesli Kereviz Salatası

-Ispanaklı Mantarlı Volovan

-Patlıcan Kulesi

-Elbasan Tava

-İç Pilav

-Lalezar Mezesi

-Fıstıklı Sultan Salatası

-Kaymaklı Cevizli Kadayıf

-Reyhan Şerbeti misafirlerine sundu.

Kayınvalidelerin tattıkları yemeklerde Dilek Çağıran, Nesrin hanımdan 10 puan, Dilber hanımdan 4 puan, Ayşegül hanımdan 5 puan, Meral hanımdan 7 puan ve Zuhal Topal’dan 5 puan alarak 31 puan topladı.




Son Güncelleme: 06.05.2021 22:01
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Zuhal Topalla SofradaFox Tv6 Mayıs Puan Durumu
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