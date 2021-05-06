FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Zuhal Topal\'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe günü puan durumu ortaya çıktı. Bugün yarışan Duygu Çağıran kayınvalidesi Havva Çağıran, Zuhal Topal'dan ve diğer yarışmacılardan en yüksek puanı almak için mücadele etti. Lezzetli yemeklerin yapıldığı programda bir kişi cuma günkü finalde 15bin TL'lik ödülün kazanacak.

Zuhal Topal’la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu

Zuhal Topal\'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe günü yarışan Duygu Çağıran 16 yıllık evli, üç çocuk annesi, aslen Tekirdağlı ve İstanbul’da yaşıyor. Kayınvalidesi Havva Çağıran ise sekiz çocuk annesi, Rize’de yaşıyor.

Duygu Çağıran, bugün yaptığı menüsünde

- Tavuklu Paça Çorbası

-Sivas Hingeli

-Domatesli Kereviz Salatası

-Ispanaklı Mantarlı Volovan

-Patlıcan Kulesi

-Elbasan Tava

-İç Pilav

-Lalezar Mezesi

-Fıstıklı Sultan Salatası

-Kaymaklı Cevizli Kadayıf

-Reyhan Şerbeti misafirlerine sundu.

Kayınvalidelerin tattıkları yemeklerde Dilek Çağıran, Nesrin hanımdan 10 puan, Dilber hanımdan 4 puan, Ayşegül hanımdan 5 puan, Meral hanımdan 7 puan ve Zuhal Topal’dan 5 puan alarak 31 puan topladı.