Zuhal Topal'la Sofrada 5 Mayıs durumu!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal\'la Sofrada 5 Mayıs Çarşamba günü puan durumu belli oldu. Bugün yarışan Tuğçe Akyel kayınvalidesi Nesrin Akyel, Zuhal Topal'dan ve diğer yarışmacılardan tam puan almak için mücadele etti. Lezzetli yemeklerin yapıldığı programda bir isim cuma günü finalde 15 bin TL'nin sahibi olacak.

Zuhal Topal’la Sofrada 5 Mayıs Çarşamba puan durumu

Zuhal Topal\'la Sofrada 5 Mayıs Çarşamba günü yarışan 28 yaşındaki Tuğçe Akyel altı aylık evli, aslen Kırşehirli, anaokulu öğretmeni ve Tekirdağ’da yaşıyor. Kayınvalidesi Nesrin Akyel ise iki çocuk annesi, plates ve yoga eğitmeni Tekirdağ’da yaşıyor.

Tuğçe Akyel, bugün yaptığı menüsünde

-Köfteli Yoğurt Çorbası

-Sivas Hingeli

-Cevizli Biber

-Sebzeli Et sarma

-Patates püresi

-Roka salatası

-Meyveli milföy pastayı misafirlerine sundu.

Kaynanalar tarafından tadılan yemeklerde Havva hanımdan 6 puan, Dilber hanımdan 3 puan, Ayşegül hanımdan 4 puan, Meral hanımdan 5 puan ve Zuhal Topal’dan 6 puan alarak 24 puan topladı.