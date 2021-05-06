İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Zuhal Topal'la Sofrada 5 Mayıs durumu!

FOX TV'nin sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada kayınvalideler yemek tadımlarından sonra puanlarını veriyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada 5 Mayıs Çarşamba günü kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın verdikleri puanlar belli oldu. Zuhal Topal'la Sofrada 5 Mayıs Çarşamba puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:13
Zuhal Topal'la Sofrada 5 Mayıs durumu!
Takip Et:

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal\'la Sofrada 5 Mayıs Çarşamba günü puan durumu belli oldu. Bugün yarışan Tuğçe Akyel kayınvalidesi Nesrin Akyel, Zuhal Topal'dan ve diğer yarışmacılardan tam puan almak için mücadele etti. Lezzetli yemeklerin yapıldığı programda bir isim cuma günü finalde 15 bin TL'nin sahibi olacak.

Zuhal Topal’la Sofrada 5 Mayıs Çarşamba puan durumu

Zuhal Topal\'la Sofrada 5 Mayıs Çarşamba günü yarışan 28 yaşındaki Tuğçe Akyel altı aylık evli, aslen Kırşehirli, anaokulu öğretmeni ve Tekirdağ’da yaşıyor. Kayınvalidesi Nesrin Akyel ise iki çocuk annesi, plates ve yoga eğitmeni Tekirdağ’da yaşıyor.

Tuğçe Akyel, bugün yaptığı menüsünde

-Köfteli Yoğurt Çorbası

-Sivas Hingeli

-Cevizli Biber

-Sebzeli Et sarma

-Patates püresi

-Roka salatası

-Meyveli milföy pastayı misafirlerine sundu.

Kaynanalar tarafından tadılan yemeklerde Havva hanımdan 6 puan, Dilber hanımdan 3 puan, Ayşegül hanımdan 4 puan, Meral hanımdan 5 puan ve Zuhal Topal’dan 6 puan alarak 24 puan topladı.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topalla Sofrada5 MayısPuan DurumuFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda dizisi Mitra'nın babası Rıza kim? Gerçek adı ne?
Kırmızı Oda dizisi Mitra'nın babası Rıza kim? Gerçek adı ne?
Masumiyet 12.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Fox TV
Masumiyet 12.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Fox TV
Doğduğun Ev Kaderindir 43.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TV 8
Doğduğun Ev Kaderindir 43.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TV 8
Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti ATV
Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti ATV
Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal D
Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal D

Popüler Haberler

Zuhal Topal'la Sofrada 5 Mayıs durumu!
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
Kırmızı Oda dizisi Mitra'nın babası Rıza kim? Gerçek adı ne?
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandırıyor? Melahat Abbasova biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 6 Mayıs 2021 Perşembe
Tam kapanma 19 Mayıs Çarşamba'ya uzatılacak mı?
Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz 28. bölüm tek parça izle! Kanal D Sadakatsiz son bölüm
Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman 57. bölüm tek parça izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm
Masumiyet yeni bölüm canlı yayın tek parça izle ATV
Benim Adım Melek dizisi 64.bölüm tek parça, Youtube izle - TRT 1 Benim Adım Melek canlı yayın izle
PTT kart müşteri numarası öğrenme ve hesap numarası sorgulama
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakteri kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seni Çok Bekledim dizisi Ayliz (İrem Helvacıoğlu) kimdir?
1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları, kısa uzun ve resimli mesajlar 2021
TV yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2021
30.000 tl ye alınacak araba marka ve modelleri 2021
Kredi sicil affı nasıl başvurulur? 2021 Kredi sicil affı ne zaman yürürlüğe girecek?
Andorra güncel asgari ücret tutarları 2021
Tarifeye ek telefon alabilirmiyim? Fatura ve tarifeye ek telefon şartları
Gürcistan güncel asgari ücret tutarları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.