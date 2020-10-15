İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri işbirliği anlaşması imzalayacak
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri...

Zuhal Topal'la Sofrada 454. bölüm canlı yayın ve tekrarı izle Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim 2020 Perşembe puan durumu!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programı 454. bölüm canlı yayın ve tekrarı yayınlandı. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim 2020 Perşembe güncel puan durumu belli oldu.

15 Ekim 2020 Perşembe 18:59
Zuhal Topal'la Sofrada 454. bölüm canlı yayın ve tekrarı izle Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim 2020 Perşembe puan durumu!
Takip Et:

Gelin ve kayınvalidelerin birlikte yemek yaparak en yüksek puana ulaşıp haftanın birincisi olmaya çalıştığı Zuhal Topal’la Sofrada yarışması milyonları ekran başına kilitliyor. Zuhal Topal’ın sunuculuğunda ekranlara taşınan programda her hafta birbirinden başarılı yarışmacılar birbirlerine karşı kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor.


Sunum, yemek menüsü ve karşılama başta olmak üzere birçok parametrenin dikkate alınarak puanlamaların yapıldığı yarışma programında el lezzetine güvenen gelinler rakiplerini geride bırakıp 15 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Mücadeleye ek olarak eğlenceli görüntüleri de ekranlara taşıyan yarışmanın yayın hayatına devam etmesi için virüs tedbirleri geliştirilerek devam ediyor.

15 Ekim 2020 Perşembe Zuhal Topal’la Sofrada güncel puan durumu

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında haftanın dördüncü günü yarışan Filiz Çendioğlu’nun aldığı puanlar merak edilmeye başlandı. Alınacak her puanın altın değerinde olduğu yarışmada güncel puan durumu yayınlandıkça içeriğimizde yer vereceğiz.




Son Güncelleme: 15.10.2020 18:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topalla SofradaFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Zuhal Topal'la Sofrada 454. bölüm canlı yayın ve tekrarı izle Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim 2020 Perşembe puan durumu!
Dexter 9.sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon konusu ve oyuncuları
MEB 2020-2021 yılı tatil tarihleri belli mi? Okullar ne zaman ara tatile girecek olacak? MEB okul takvimi
O Ses Türkiye bu sene yok mu? TV8 O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Juri'den açıklama geldi!
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? ATV'nin sevilen dizisi için şok iddia
Survivor Mert Öcal Kırmızı Oda dizisi kadrosuna mı dahil mi oluyor?
PTT aracılığıyla adıma aktarılan parayı nasıl sorgulayabilirim?
Dexter yeni sezon bölümleri ne zaman çıkacak? Dexter 9.sezon için Showtime başkanından açıklama
Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? TV8 15 Ekim 2020 Perşembe Doya Doya puan durumu
TOKİ 2019 kurada adı çıkmayanlara para iadesi ne zaman yapılacak? Kurada ismi çıkmayanlar ödemelerini ne zaman alacak?
Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Tv8 moda yarışması günü netleşti!
Star TV 2020 yılbaşı yayın programı belli oldu!
Bankaların 70000 TL borç kapatma ve transfer kredisi kampanyaları
Özel hastanelerin ortodontik diş teli fiyatları 2020
E-devlet sistemi ile kredi notu nasıl sorgulanır? 2020
Kalk Gidelim dizisi gün değiştirdi! TRT 1 Kalk Gidelim dizisi yeni yayın günü ve saati
Rüyada kendini çıplak görmek ne demektir? Rüyada çıplaklık görmenin anlamı
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova nereli , kaç Yaşında?
Gerçeğin Peşinde 15 Ekim 2020 Perşembe günü 213. Bölüm canlı yayın ve tekrarı
Ziraat Bankası sera kredisi şartları nelerdir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.