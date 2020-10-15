Zuhal Topal'la Sofrada 454. bölüm canlı yayın ve tekrarı izle Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim 2020 Perşembe puan durumu!

Gelin ve kayınvalidelerin birlikte yemek yaparak en yüksek puana ulaşıp haftanın birincisi olmaya çalıştığı Zuhal Topal’la Sofrada yarışması milyonları ekran başına kilitliyor. Zuhal Topal’ın sunuculuğunda ekranlara taşınan programda her hafta birbirinden başarılı yarışmacılar birbirlerine karşı kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor.

15 Ekim 2020 Perşembe Zuhal Topal’la Sofrada güncel puan durumu

Sunum, yemek menüsü ve karşılama başta olmak üzere birçok parametrenin dikkate alınarak puanlamaların yapıldığı yarışma programında el lezzetine güvenen gelinler rakiplerini geride bırakıp 15 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Mücadeleye ek olarak eğlenceli görüntüleri de ekranlara taşıyan yarışmanın yayın hayatına devam etmesi için virüs tedbirleri geliştirilerek devam ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında haftanın dördüncü günü yarışan Filiz Çendioğlu’nun aldığı puanlar merak edilmeye başlandı. Alınacak her puanın altın değerinde olduğu yarışmada güncel puan durumu yayınlandıkça içeriğimizde yer vereceğiz.