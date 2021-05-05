FOX TV ekranlarının gündüz kuşağında yayınlanan Zuhal Topal\'la Sofrada 4 Mayıs Salı günü puan durumu belli oldu. Bugün yarışan Zilola Muminova kayınvalidesi Dilber Dilekçi, Zuhal Topal'dan ve diğer yarışmacılardan tam puan almak için mücadele etti. Lezzetli yemeklerin yapıldığı programda bir isim cuma günü finalde 15 bin TL'nin sahibi olacak.

Zuhal Topal’la Sofrada 4 Mayıs Salı puan durumu

Zuhal Topal\'la Sofrada 4 Mayıs Salı günü yarışan Zilola Muminova 1.5 yıllık evli, aslen Özbekistanlı, profesyonel aşçı ve Gaziantep’te yaşıyor. Kayınvalidesi Dilber Dilekçi ise üç çocuk annesi, lokanta işletiyor ve Gaziantep’te yaşıyor.

Zilola Muminova, bugün yaptığı menüsünde Beyran, Sivas Hingeli, Kuru patlıcan ve biber dolması, Humus, Buharda Özbek Mantısı, Salatalık Mezesi, Beef Stroganoff, Hardal Soslu Mantarlı Patates, Akdeniz Salatası ve Meyveli dondurma rüyasını misafirlerine sundu. Kaynanalar tarafından tadılan yemeklerde Havva hanımdan 7 puan, Nesrin hanımdan 4 puan, Ayşegül hanımdan 3 puan, Meral hanımdan 8 puan ve Zuhal Topal’dan 7 puan alarak 29 puan topladı.