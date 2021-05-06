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Zuhal Topal'la Sofrada 4 Mayıs 2021 puan durumu

Fox TV ekranlarının gündüz kuşağı yarışmalarından Zuhal Topal'la Sofrada programı merakla takip edilmeye devam ediyor. Zuhal Topal'la Sofrada'da 4 Mayıs'ta yarışan Zilola Hanımın ne kadar puan topladığı ve menüsü araştırılıyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:11
Zuhal Topal'la Sofrada 4 Mayıs 2021 puan durumu
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Fox Tv ekranlarının gündüz kuşağı sevilen programlarından birisi olan Zuhal Topal’la Sofrada programının 4 Mayısta ki puan durumları merak edilmeye başlandı. Haftada kimin lider götürdüğü merak edilirken son bölümde yarışan yarışmacının menüsü de araştırılanlar arasında yerini aldı.

Zuhal Topal’la Sofrada 4 Mayıs 2021 puan durumu

4 Mayıs’ta yayınlanan bölüm ile birlikte Zilola Hanımın puanları belli oldu. Kayınvalidelerden toplamda 22 puan alan Zilola hanımın menüsü merak edilmeye başlandı.

Havva Hanım: 7

Nesrin Hanım: 4

Ayşegül Hanım: 3

Meral Hanım: 8

Zilola Hanım’ın menüsü

Beyran

Sivas Hingeli

Kuru Patlıcan Biber Kabak Dolması

Humus

Buharda Özbek Mantısı

Salatalık Mezesi

Beef Stroganoff

Hardal Sosunda Mantarlı Patates

Akdeniz Salatası

Meyveli Dondurma Rüyası

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 23:11
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Fox TvZuhal Topalla SofradaZilola HanımPuan Durumu4 Mayıs2021Menü
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