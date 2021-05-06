Fox Tv ekranlarının gündüz kuşağı sevilen programlarından birisi olan Zuhal Topal’la Sofrada programının 4 Mayısta ki puan durumları merak edilmeye başlandı. Haftada kimin lider götürdüğü merak edilirken son bölümde yarışan yarışmacının menüsü de araştırılanlar arasında yerini aldı.
Zuhal Topal’la Sofrada 4 Mayıs 2021 puan durumu
4 Mayıs’ta yayınlanan bölüm ile birlikte Zilola Hanımın puanları belli oldu. Kayınvalidelerden toplamda 22 puan alan Zilola hanımın menüsü merak edilmeye başlandı.
Havva Hanım: 7
Nesrin Hanım: 4
Ayşegül Hanım: 3
Meral Hanım: 8
Zilola Hanım’ın menüsü
Beyran
Kuru Patlıcan Biber Kabak Dolması
Humus
Buharda Özbek Mantısı
Salatalık Mezesi
Beef Stroganoff
Hardal Sosunda Mantarlı Patates
Akdeniz Salatası
Meyveli Dondurma Rüyası
Son Güncelleme: 06.05.2021 23:11