Fox Tv ekranlarının gündüz kuşağı sevilen programlarından birisi olan Zuhal Topal’la Sofrada programının 4 Mayısta ki puan durumları merak edilmeye başlandı. Haftada kimin lider götürdüğü merak edilirken son bölümde yarışan yarışmacının menüsü de araştırılanlar arasında yerini aldı.

Zuhal Topal’la Sofrada 4 Mayıs 2021 puan durumu

4 Mayıs’ta yayınlanan bölüm ile birlikte Zilola Hanımın puanları belli oldu. Kayınvalidelerden toplamda 22 puan alan Zilola hanımın menüsü merak edilmeye başlandı.

Havva Hanım: 7

Nesrin Hanım: 4

Ayşegül Hanım: 3

Meral Hanım: 8

Zilola Hanım’ın menüsü

Beyran

Sivas Hingeli

Kuru Patlıcan Biber Kabak Dolması

Humus

Buharda Özbek Mantısı

Salatalık Mezesi

Beef Stroganoff

Hardal Sosunda Mantarlı Patates

Akdeniz Salatası

Meyveli Dondurma Rüyası