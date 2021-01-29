Zuhal Topal’la Sofrada 29 Ocak 2021 Cuma yarışmayı kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Fox TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı yarışması Zuhal Topal’la Sofrada’nın 29 Ocak Cuma günü bugün yayınlanan bölümünde hafta finali heyecanı yaşandı.

Hafta içi her gün bir yarışmacının hünerlerini gösterdiği yarışmada bugün haftanın birincisi seçilecek. Yarışmada haftanın en yüksek puanını alan ve birinci olan ismine 15 bin TL ödül veriliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birincisi kim?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasına nasıl başvuru yapılıyor?

29 Ocak Cuma hafta finalinde Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının birincisi henüz belli olmadı. Puanlamanın ardından birinci olan kişi belli olacak. Puanlamanın ardından birinci olan ismi haberimizde bulabilirsiniz.

Fox TV ekranlarında yayınlanan yarışmaya başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru yapabilirsiniz. Zuhal Topal’la Sofrada başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/Zuhal-Topal-la-Sofrada/ekstra/29/Basvuru-Formu