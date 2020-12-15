İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün?...
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek...

Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu

FOX Tv'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da yeni hafta başladı. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda 15 Aralık puan durumu belli oldu.

15 Aralık 2020 Salı 18:53
Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu
Takip Et:

FOX Tv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında yeni hafta başladı. Tüm hafta boyunca gelin ve kayınvalideler 15 bin liralık büyük ödülü kazanmak için mücadele ediyor. Koronavirüs tedbirleri ile çekimleri gerçekleştirilen yarışmada gelinler, zengin menüleri ve şık sofraları ile kayınvalideleri etkilemeye çalışıyor.

Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında haftanın puan durumu henüz belli olmadı. Puan durumu netleştiğinde haberimize eklenecektir.

Zuhal Topal’la Sofrada 15 Aralık yarışmacısı kim?

Haftanın ikinci gününde Büşra Mahran ve kayınvalidesi yarışıyor. 5 yıllık evli ve bir çocuk annesi Büşra Hanım, oldukça iddialı bir yarışmacı. Büşra’nın kayınvalidesi Neşe Hanım ise sert eleştirileriyle haftaya damgasını vuruyor.



Son Güncelleme: 15.12.2020 18:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topalla SofradaPuanFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti

Popüler Haberler

Bim, A101, Şok akşam saat kaçta kapanıyor, açılıyor?
Yılbaşı tatilinde şehirlerarası yolculuklar yasak mı?
Zümrüdüanka Meliha Kimdir? Miray Akay kimdir?
Yılbaşı kutlamak günah mı, Yılbaşı kutlamak neden günah?
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Exxen O Adam Oldun Mu yarışma başvuru formu ve başvuru şartları nelerdir?
Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi kimdir? Gerçek adı ne? Pervin Bağdat hakkında bilgiler
Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış gün dönümü nedir?
Hercai dizisindeki Dilşah karakteri kimdir? (Deniz Uğur)
HES kodu e-devlet, SMS ve HES mobil uygulamasından alma işlemleri
Zeki Eralp Buduneli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zeki Eralp Buduneli olayı nedir?
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Rangers- Galatasaray maçı Teve 2 kanalında yayınlanacak! İşte kanalın frekansları
Gelinim Mutfakta başvuru nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta başvuru şartları ve katılım formu
Recep İvedik 6 ne kadar izlendi? 3 Günlük izlenme rakamları açıklandı!
İşyeri kiraları 30 Haziran’a kadar ödenmeyecek mi? İş yeri kiraları ertelendi mi?
TRT 1 Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek, ne zaman final yapacak?
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan'ın hayatı!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Baraj final mi yapıyor? FOX TV Baraj bitiyor mu, final mi yapacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Gerçek adı ne? Pelin Akil oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.