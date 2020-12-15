Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu

FOX Tv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında yeni hafta başladı. Tüm hafta boyunca gelin ve kayınvalideler 15 bin liralık büyük ödülü kazanmak için mücadele ediyor. Koronavirüs tedbirleri ile çekimleri gerçekleştirilen yarışmada gelinler, zengin menüleri ve şık sofraları ile kayınvalideleri etkilemeye çalışıyor.

Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu

Zuhal Topal’la Sofrada 15 Aralık yarışmacısı kim?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında haftanın puan durumu henüz belli olmadı. Puan durumu netleştiğinde haberimize eklenecektir.

Haftanın ikinci gününde Büşra Mahran ve kayınvalidesi yarışıyor. 5 yıllık evli ve bir çocuk annesi Büşra Hanım, oldukça iddialı bir yarışmacı. Büşra’nın kayınvalidesi Neşe Hanım ise sert eleştirileriyle haftaya damgasını vuruyor.