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Zuhal Topaldaki dış ses Mikser kimdir, gerçek adı ne? Zuhal Topal Mikser Aydoğan Temel resmi var mı?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasına sesiyle renk katan dış sesin kim olduğu ve gerçek adının ne olduğu uzun süredir araştırılıyor. Zuhal Topal'ın yarışma programının dış sesi olan Aydoğan Temel hakkında bilgileri içeriğimizde derledik.

13 Ocak 2021 Çarşamba 23:56
Zuhal Topaldaki dış ses Mikser kimdir, gerçek adı ne? Zuhal Topal Mikser Aydoğan Temel resmi var mı?
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Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal’la Sofrada adlı yarışma programında dış sesin kim olduğu uzun süredir merak ediliyor. Zuhal Topal’la ve yarışmacılarla eğlenceli atışmalara imza atan dış ses, Zuhal Topal tarafından ‘mikser’ olarak adlandırılıyor. Zuhal Topal’la Sofrada programının dış sesini Aydoğan Temel seslendirmektedir.

Dış ses Aydoğan Temel kimdir?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının dış sesini Aydoğan Temel seslendirmektedir. Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966 tarihinde doğmuştur. 55 yaşındaki Temel, Mimar Sinan Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezundur. Tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı olan Temel, 1983 yılından beri reklam, belgesel, çizgi film, dizi ve sinema filmlerinde dublaj ve yönetmenlik yapmaktadır.

Aydoğan Temel filmlerde izlediğimiz birçok ünlü ismin dublajını yapmıştır. Bu isimler arasında Gary Oldman, William Macy, Gerard Depardeiu, Kevin Spacey, Tcheky Karyo ve John Malkovich yer almaktadır. Bir dönem magazin programlarının dış sesini seslendirmiş ve diğer seslendirmeleri geride bırakarak mesleğinde fark yaratmıştır.



Son Güncelleme: 13.01.2021 23:56
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Zuhal Topalla SofradaZuhal TopalAydoğan TemelDış SesMikser
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