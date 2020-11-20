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Zombi temalı en iyi filmler

Son günlerinde ne popüler temalarından biri zombi temalı filmler oldu. Film severler en iyi zombi filmlerini araştırıyor.

20 Kasım 2020 Cuma 16:22
Zombi temalı en iyi filmler
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Özellikle son yılarda online dizi film sitelerinin de katkısıyla film izleme kültürü giderek arttı. Pandemi sürecinde insanların evlerinde kaldığı sürenin artması film izleme oranlarını arttırmaya başladı.

Çok farklı türlerde filmler olsa da son aylarda zombi temalı filmler popülerliğini arttırdı. Film severler en iyi zombi filmlerini araştırmaya başladı. İşte İMDB puanına göre en iyi zombi filmleri;

Zombilerin Şafağı – İMDB 7,9

2004 yılında yayınlanan filmde gizemli bir adam can çekişen birinin hayatını kurtarmak için yanına gider ve olaylar başlar. Film korkutucu özelliğinin dışında zombi komedisi olarak bilinir.

Yaşayan Ölülerin Gecesi – İMDB 7,9

1968 yılında çekilen filmde babalarının mezarını ziyarete giden iki kardeşin izbe bir mezarlıkta yabancı biriyle karşılaşır. Kardeşlerden birisi bu yabancının saldırısına uğrar ve hayatını kaybeder. Ancak bu bu son değil, başlangıçtır.

Zombieland - İMDB 7,6

209 yılında vizyona giren film zombi komedisi olarak bilinir. Filmde bir grup insanın dünyayı ele geçiren zombilere karşı mücadelesi anlatılmaktadır.

28 Gün Sonra – İMDB 7,6


2002 yapımı filmde ölümcül virüs ün İngiltere’yi etkisi altına alması anlatılmaktadır. Filmdeki virüs laboratuvarda denet yapılan şempanzelerden bulaşmıştır.

Zombi Ekspresi – İMDB 7.5

2016 yılında vizyona giren filmde işine kendini adamış olan adamın kızını izin aldığı bir günde eski eşinin yanına götürecektir. Bu yolculuk sırasında Seul’den kalkan trene binen ikili Güney Kore’den gelen bir kadının virüs taşıması ve virüsü herkese bulaştırması sonucu yaşanan olayları anlatmaktadır.

Ölülerin şafağı – İMDB 7,3

Genç bir hemşire olan Ana, mesaisinin ardından evine gelmiş ve yatmıştır. Ana sabah kalktığında sokağa bakar ve çığlıkların ardından etrafını saran zombilerle karşı karşıya gelir.

Ben Efsaneyim – İMDB 7.2

Zombi filmlerinin en bilinen olan Ben Efsaneyim filminde Robert, korkunç bir virüse karşı koymaya çalışsa da engel olamamış dünyadaki herkes virüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Robert bir şekilde virüse bağışıklık kazanmış ve hayatta kaldıktan sonra kendisi gibi olan kişileri aramaya başlamıştır.

Dünya Savaşı Z – İMDB 7,0

Filmde dünyaya etkisi altına alan bir virüse karşı koymaya çalışan ekibin başına Gerry Lane getirilir. Lane, işinin en iyi olup, virüse karşı yeni yöntemler geliştirerek dünyayı korumaya çalışan cesur biridir. Ancak Gerry’nin bu görevi hiçte kolay değildir.

Ölümcül Deney – İMDB 6,7

Raccoon şehrinin dışında Umbrella Corporation adlı bir şirket Hive isimli bir genetik araştırma merkezinde çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalar sırasında T-virüs adlı virüsü ele geçiren bir kişi virüsü Hive binasının içerisine atar ve virüs hızlıca herkes bulaşmaya başlar.



Son Güncelleme: 20.11.2020 16:22
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Anahtar Kelimeler:
FilmZombi
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