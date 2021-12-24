Zihin Gezgini filminin konusu nedir? Filmin yorumları

Bu yazımızda film arayışında olanlar için ve Zihin Gezgini filminin konusunu merak edenler için filmin konusuna ilişkin bilgilendirme yaptık. İşte detaylar…

Lisa Joy’un son içeriği olan ve orijinal adı Reminiscence, izleyicileri buluştu. Distopik dünya, uçsuz bucaksız teknolojik oyuncaklar, dedektif gibi birçok tema ile Westworld ve Bun Notice gibi birbirinden efsane dizileri yapan Joy’un bu filmi de oldukça merak ediliyor.

Film geçmişinin çok olmamasının yanı sıra Zihin Gezgini ile büyük bir çıkış hedefi sürdürmeyi amaçlıyor hem yazar hem yönetmen olan Lisa Joy. Filmde ortaya koyduğu başarı ile geleceğe umutla bakmaya sebep oldu.

Bilim kurgu filmlerinde en çok işlenen temalar arasında geleceğe yolculuk, uzay ve bunun yanı sıra geçmişe yolculuk yer alıyor. Reminizcence filmi ise bir nevi geçmişe yolculuk içeriyor.

Bu filmde, bilinmeyen bir zaman diliminde bilinmeyen gelişmelerden dolayı ABD, büyük savaş ile sarsılıyor. Ülke neredeyse yok olmaya yaklaşmışken Miami gibi şehirler sular altında kalmalarına rağmen mücadele veriyor. Gündüz ile gecenin yer değiştirdiği, insanlık kavramının alelade bir kriteri ifade ettiği, akıl almaz geçişler yaşanıyor. Bu esnada filmin ana karakteri Nick seyirci karşısına çıkıyor. Nick, yardımcısı Watts ile birlikte çığır açan bir buluş yapıyor. Nick, buluşu ile bu zor durumdaki insanları geçmişteki anılarına döndürmeyi, kısa süreliğine de olsa tekrar yaşamak istedikleri sekanslara ışınlamayı amaçlıyor.

Kusursuz görsellerle karşımıza çıkan Zihin Gezgini, 68 milyar dolarlık bir bütçe ile hazırlandı. Soluksuz izleyeceğiniz bu film, Nick karakterini merkeze alarak devam etmektedir. Filmde beklenen dönüm noktası ise Mae isimli genç kadınla yaşanmaktadır. Öyle ki genç kadın anahtarını kaybetmiş. Ve nerede olduğunu bulması için Nick’in teknolojisine muhtaç kalmıştır. Nihayetinde anahtarın lokasyonu ortaya çıksa da Nick’in Mae’den etkilenmesine sebep olacak birtakım gerçekler ortaya çıkacaktır. Bu ikilinin hikayeleri bir araya geldiğinde film çok daha farklı yönlere evrilecektir.

Bu filmin IMDb puanı ise 6,1’dir.

Filmde yer alan kişiler

Hugh Jackman – Nick Bannister

Rebecca Ferguson – Mae

Thandiwe Newton – Emily ‘Watts’ Sanders

Cliff Curtis – Cyrus Boothe

Marina de Tavira – Tamara Sylvan

Daniel Wu – Saint Joe

Mojean Aria – Sebastian Sylvan

Brett Cullen – Walter Sylvan

Bilim kurgu filmlerini seviyorsanız ve film izlerken soluksuz anlar yaşamak istiyorsanız tavsiye edebileceğimiz filmlerden biri de Zihin Gezgini filmidir. Hem kurgusu ile hem hikayesi ile oldukça başarılı olan bu filmde Nick’in insanları zor anlarında iyi anılar yaşatmak için çabasını görüyoruz.