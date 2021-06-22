Zeynep Uyumaz kimdir?

Zeynep Uyumaz Eyüboğlu 20 Aralık 1984 tarihinde dünyaya gelmiştir. Nerede doğduğu ve aslen nereli olduğu hakkında şu anda net bir bilgi bulunmamaktadır.

2015 yılında Eser Eyüboğlu ile nikah masasına oturmuştur. Zeynep Uyumaz Eyüboğlu, kariyer hayatını cast direktörü olarak sürdürmektedir. Uzun yıllar birçok dizi ve sinema projesinde oyuncu seçmelerinde çalışmıştır.

Arka Sıradakiler, Yalancı Romantik, Papatyam, Çoçuklar Duymasın,Sıla, Öğretmen Kemal, Babam Sağolsun, Seksenler, Ayrılsak da Beraberiz, Kadın ve Yasak Elma gibi dizilerde cast direktörü olarak çalışmıştır. 2009 senesinde ise Dersimiz Atatürk filminde cast sorumluluğu görevini üstlenmiştir.