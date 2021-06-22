İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Zeynep Uyumaz kimdir?

Bugüne kadar birçok dizi ve filmde cast direktörü olarak çalışmalarını sürdürmüş olan Zeynep Uyumaz kimdir? Zeynep Uyumaz hakkında merak edilenleri sizler için hazırladık...

22 Haziran 2021 Salı 14:05
Zeynep Uyumaz kimdir?
Takip Et:

Zeynep Uyumaz Eyüboğlu 20 Aralık 1984 tarihinde dünyaya gelmiştir. Nerede doğduğu ve aslen nereli olduğu hakkında şu anda net bir bilgi bulunmamaktadır.

2015 yılında Eser Eyüboğlu ile nikah masasına oturmuştur. Zeynep Uyumaz Eyüboğlu, kariyer hayatını cast direktörü olarak sürdürmektedir. Uzun yıllar birçok dizi ve sinema projesinde oyuncu seçmelerinde çalışmıştır.

Arka Sıradakiler, Yalancı Romantik, Papatyam, Çoçuklar Duymasın,Sıla, Öğretmen Kemal, Babam Sağolsun, Seksenler, Ayrılsak da Beraberiz, Kadın ve Yasak Elma gibi dizilerde cast direktörü olarak çalışmıştır. 2009 senesinde ise Dersimiz Atatürk filminde cast sorumluluğu görevini üstlenmiştir.


Son Güncelleme: 22.06.2021 14:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Uyumaz EyüboğluEser EyüboğluArka SokaklarSılaYalancı RomantikDersimiz Atatürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zuhal Topal’la Sofrada Lazanya malzemeleri ve tarifi
Zuhal Topal’la Sofrada Lazanya malzemeleri ve tarifi
Yasak Elma Şirin kimdir? Yaren Özgün kimdir,nereli?
Yasak Elma Şirin kimdir? Yaren Özgün kimdir,nereli?
Iraz Yöntem kimdir? Iraz Yöntem nerelidir?
Iraz Yöntem kimdir? Iraz Yöntem nerelidir?
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
Maraşlı Sami kimdir? Mertcan Ertürk hakkında bilgiler
Maraşlı Sami kimdir? Mertcan Ertürk hakkında bilgiler
Musa Arslanali kimdir?
Musa Arslanali kimdir?

Popüler Haberler

Zeynep Uyumaz kimdir?
Steam indirim günleri ne zaman? 2021 Steam indirim tarihleri
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir, nereli, kaç yaşında?
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 22 Haziran 2021 Salı geri ödeme tablosu
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Haziran 2021
2021 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
Yanak estetiği güncel fiyat listesi 2021
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 22 Haziran 2021 Salı
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
QNB Finansbank 9 ay geri ödemesiz kredi başvurusu
Mesire ve piknik alanları kapalı mı, yasak mı? Mesire alanları açık mı?
Anneler 160. bölüm izle 4 Haziran 2021 Cuma son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
KPSS 6199 özel şartı nedir? 6199 nitelik kodu nedir? 6199 özel koşulu ne demektir?
İşte Benim Masalım Elit karakteri ( Merve Sevin ) kimdir?
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
22 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Orucun niyet vakti ne zamandır? Oruca nasıl niyet edilir? Oruç niyetini esas alırken nelere dikkat edilmelidir?
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 22 Haziran 2021 Salı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.