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Zeynep Özder kimdir, nerede doğmuştur? Zeynep Özder evli mi? Zeynep Özder kaç yaşında?

Zeynep Özder kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Zeynep Özder’in hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

25 Ocak 2022 Salı 02:03
Zeynep Özder kimdir, nerede doğmuştur? Zeynep Özder evli mi? Zeynep Özder kaç yaşında?
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Zeynep Özder kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Zeynep Özder’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Zeynep Özder kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Zeynep Özder’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Zeynep Özder aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1985 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Zeynep Özder, Ankara doğumludur. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Konservatuvarı Müzik ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunudur.

Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Pesent Sultan karakteriyle oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Adanalı, Bir Avuç Deniz, Samanyolu, Sen Kimsin?, Dila Hanım, Koyu Kırmızı, İntikam, Eve Dönüş ve Sonsuz Aşk gibi film ve dizilerde yer almıştır. Evli ve bu evliliğinden bir kız çocuğu vardır.


Son Güncelleme: 25.01.2022 02:03
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep özderPayitaht AbdülhamidKimdirHayatı
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