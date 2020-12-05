Zeynep Kankonde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinden ayrılıyor mu? Pembe karakteri neden yok?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinden sevilen bir isimin ayrılık kararı izleyicileri üzdü. Dizide Pembe karakterine hayat veren Zeynep Kankonde’nin diziden ayrılacağı öğrenildi. Ayrıca dizide Doktor Cihan karakterine hayat veren Emrah Özdilek de diziye veda edecek.

Zeynep Kankonde Kuzey Yıldızı’ndan Neden Ayrılıyor?

Zeynep Kankonde’nin Christian Kankonde’den bir kızı bulunuyor. Dizi çekimleri nedeni ile Ordu’da bulunan ve kızına vakit ayırmayan Zeynep Kankonde kızının da rahatsızlanması ile beraber diziden ayrılarak kızının yanına döndü.

Dizide Pembe karakterine hayat veren Kankonde, dizinin rahatsızlığının iyileşmesi sonrasında diziye dönebilir. Pembe diziden tamamen ayrılmadı, Kankonde diziye dönerse Pembe de dizide yer almaya devam edecek.

Zeynep Kankonde'nin yerine Cengiz Bozkurt'un geleceği iddia ediliyor.