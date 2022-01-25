Zeynep Gülmez kimdir, nerede doğmuştur? Zeynep Gülmez evli mi? Zeynep Gülmez kaç yaşında?

Zeynep Gülmez kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Zeynep Gülmez’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Zeynep Gülmez kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Zeynep Gülmez yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Zeynep Gülmez aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1974 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Zeynep Gülmez, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bursa'da okumuştur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur.

Mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak çalışmaya başladı.

1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde Esra olarak rol almaya başlayan Zeynep Gülmez, bugüne kadar çok sayıda dizi ve filmde rol alarak büyük beğeni topladı. Aslen Bursalıdır.

Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Bize Ne Oldu, Dikkat Bebek Var, Abuzer Kadayıf, Cinlerle Periler, Vay Anam Vay, Kuzenlerim, Sevgi Ana, Hürrem Sultan, Asla Unutma, Selena, Sev Kardeşim, Küçük Besleme, Güle Güle, Sırlar Dünyası, Ters Yüz, Annem, Parmaklıklar Ardında, Kirli Beyaz, Alemin Kıralı (Mehveş), Komik Bir Aşk Hikayesi, Rüzgarlar, Düşler ve Umutlar, Kaçış 1950. Yeşil Deniz, Yalaza ve Kocaman Ailem gibi birçok yapımda rol almıştır.

Son olarak Atv’de yayınlanmış olan Kocaman Ailem adlı dizide Jale karakterine hayat vermiştir.

20 Eylül 2015’de yönetmen Tolga Güleryüz ile evlendi. Ancak 2017 yılının Mart ayında anlaşamadıklarından dolayı boşanma kararı almışlardır.