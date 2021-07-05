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Zeynep Eronat Fox TV Uzak Şehrin Masalı kadrosunda

Uzak Şehrin Masalı isimli dizinin çalışmaları sürmektedir. Dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncu kadrosuna kim katıldı? Zeynep Eronat Fox TV Uzak Şehrin Masalı dizisinin kadrosunda yer alacak. Bu haberimizde diziye ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncu kadrosuna katılan isimle ilgili detaylar...

05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:15
Zeynep Eronat Fox TV Uzak Şehrin Masalı kadrosunda
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Fox TV’de yakın tarihte yayınlanması beklenen Uzak Şehrin Masalı isimli diziye yeni bir ismin daha katıldığı duyuruldu. Diziye katılan oyuncu kimdir?

Uzak Şehrin Masalı dizisi

Dizinin yapımcılığını 25 Film yapacak. Ayrıca dizinini yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan Üstelenecek. Can Sinan tarafından senaryosu ele alınan dizinin oyuncu kadrosuna Zeynep Eronat katıldı. Dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Gonca Vuslateri ile Timur Acar gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. FOX TV yakın zamanda dizinin tanıtımlarını ve yayın tarihini duyuracaktır.


Son Güncelleme: 05.07.2021 14:15
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