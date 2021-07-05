Zeynep Eronat Fox TV Uzak Şehrin Masalı kadrosunda

Fox TV’de yakın tarihte yayınlanması beklenen Uzak Şehrin Masalı isimli diziye yeni bir ismin daha katıldığı duyuruldu. Diziye katılan oyuncu kimdir?

Uzak Şehrin Masalı dizisi

Dizinin yapımcılığını 25 Film yapacak. Ayrıca dizinini yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan Üstelenecek. Can Sinan tarafından senaryosu ele alınan dizinin oyuncu kadrosuna Zeynep Eronat katıldı. Dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Gonca Vuslateri ile Timur Acar gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. FOX TV yakın zamanda dizinin tanıtımlarını ve yayın tarihini duyuracaktır.