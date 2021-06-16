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Zeynep Elçin kimdir? Zeynep Elçin kaç yaşındadır?

Aslen Gaziantepli olan güzel oyuncu, sergilediği başarılı oyunculuk ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gaziantep'ten oyuncu olmak için İstanbul'a gelen, ailesinden hiçbir destek almasa da hayallerini gerçekleştirmeyi başaran Zeynep Elçin, kariyerindeki basamakları adım adım tırmanmaya devam ediyor. Sizler için Zeynep Elçin hakkındaki bilgileri haberimizde topladık.

16 Haziran 2021 Çarşamba 09:11
Zeynep Elçin kimdir? Zeynep Elçin kaç yaşındadır?
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Zeynep Elçin kimdir?

16 Şubat 1990 yılında dünyaya gelen oyuncu, 31 yaşındadır. Gaziantepli olan güzel oyuncu, 18 yaşında iken yaşadığı köyden İstanbul’a gelerek oyunculuk hayallerini gerçekleştirmek üzere çalışmaya başlamıştır. Oyunculuk üzerine herhangi bir üniversite eğitimi almamıştır. Kurslara gitmiş ve gözlem yaparak kendini geliştirmeye çalışmıştır. Üniversitede İktisat eğitimi almıştır fakat okulunu bitirmeden oyuncu olmak istediğine karar vermiştir ve okulunu yarıda bırakmıştır. 

Zeynep Elçin hangi burçtur?

Kova burcu olan Elçin, burcunun özelliklerini taşımaktadır. Çalışkan olmak bu burcun ve Zeynep Elçin’in önemli özelliğidir. Ayrıca özgürlüğüne de düşkündür. Ailesi ne kadar karşı çıksa da Elçin, istediği yolda yürümeyi başarmış ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemiştir. 

Zeynep Elçin ailesi 

Güzel oyuncu daha çocukken babası onları terkedip gitmiştir. Tutucu ve muhafazakar bir ailesi olan Elçin, oyuncu olma konusunda hiçbir destek görememiştir. Ailesi onu zorla evlendirmek istmeiştir fakat Elçin, yaşadığı yerden kaçarak İstanbul’a gelmiştir. Şu anda ailesi ile arası oldukça iyidir ve istediği desteği onlardan fazlasıyla görmektedir. 

Zeynep Elçin eşinden ayrıldı mı?

2014 senesinde evlenmiştir. Eşiyle birlikte İzmir’e taşınan oyuncu,1,5 yıl evli kalmıştır. Eşinden şiddet gördüğü ve evde hapis hayatı yaşadığı gerekçesiyle ayrılma kararı almıştır. Eşi daha sonra tehdit mesajları attığı için davacı olmuş, boşandıktan sonra hakkında uzaklaştırma kararı istemiştir. 

Hakkında bilinmeyenler 

- Sosyal medya paylaşımları oldukça özenlidir

- Çoğunlukla okuduğu kitapları paylaşmaktadır

-Kız kardeşi ile arasında 8 yaş vardır ve ona fazlasıyla düşkündür

-Yurt dışında eğitim almak istiyor

-Gupse Özay’ı çok beğenmektedir

-Aşka inandığını ve ilk sevgilisine gerçekten aşık olduğunu belirtiyor

Kariyer planı

Tiyatronun kendisinde ayrı bir yeri olduğunu ve oyunculuğun sergilenebileceği en güzel yer olduğunu söylüyor. İzleyicilerin önünde canlı olarak gösteri yapmak ve ödülünü alkışlarla almak istediğini de belirtiyor. Tiyatroya oldukça fazla ilgi duyan oyuncu aynı zamanda sinema filmlerinde rol almayı da istiyor. En önemli hayali de Hollywood’da  bir sinema filminde rol almak istiyor. 


Son Güncelleme: 16.06.2021 09:11
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Zeynep ElçinOyuncu
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