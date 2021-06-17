Zerrin Egeliler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zerrin Egeliler hakkında bilgiler

Usta oyuncu Zerrin Egeliler Türk sinema dünyasının önemli isimlerinden biridir. Kariyerinde çok sayıda projede yer alan usta isim merak konusu oldu.

Zerrin Egeliler kimdir?

23 Ağustos 1942 yılında dünyaya gelen Zerrin Egeliler’in gerçek adı Hatice Egeliler’dir. 175 cm boyunda ve 68 kilo olan Egeliler, kariyerinde 68 filmde yer almıştır. İstanbul’da dünyaya gelen Egeliler dönemin gazinocular kralı olarak bilinen Fahri Balcı ile dünya evine girmiştir. Evlendikten sonra Bursa’ya yerleşen ve sineme dünyasından ayrılan usta isim 2017 yılında hayat gözlerini yummuştur.

1978 yılında bir yıl içerisinde 37 tane sineme filminde rol alarak adını tüm Türkiye’ye duyuran Zerrin Egeliler, daha çok yetişkin içerikli filmlerde yer almıştır. Egeliler bir açıklamasında rol aldığı filmler nedeniyle çıplaklık ve cinsellikten hoşlanmadığını söylemiştir. Zerrin Egeliler ilk kez 1972 yılında Gönül Oyunu adlı filmde sektöre giriş yapmış ardından çok sayıda filmde yer almıştır. Egeliler’in yer aldığı yapımlardan bazıları şu şekildedir;

Kadınlar

Tipsiz

Köylü Güzeli

Dilan Hanım

Günah Köprüsü

Can Hatice

Romalı Dilber

Ölüm Çemberi

Çıldırtan Kadın

Ahlaksız

Hayat Kadını

Bu Gece Bende Kal

Yedi Kocalı

Yosma Çıplaklar

Şıllık