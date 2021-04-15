Zengo filmi ne zaman yayınlanacak? Zengo filmi konusu ve oyuncuları

Sinemalara ilk çıktığında gişelere adeta damga vuran Zengo, televizyonda ilk kez izleyicileriyle buluşacak. Zengo filminin yayınlanacağı kanal ise; Kanal D olacak. Şahan Gökbakar’ın yönetmenlik görevini yaptığı ve Çamaşırhane film tarafından yapımcılığı üstelen filmKanal D ekranlarına gelecek!

Zengo filminin yayın tarihi ne?

Başrolleri; Dilşah Demir, Yasemin Sakallıoğlu, Semih Varol, Ece İrtem ve Ünal Kantarcı gibi ünlülerin bulunduğu film, ilk kez televizyonlarda yayınlanacak. Yayınlanacağı kanal ise Kanal D’yken yayınlanacağı gün 17 Nisan Cumartesi olacak.

Zengo filminin konusu nedir?

Geçtiğimiz sene vizyona giriş yapan filmin konusu; kendisi tarafından tasarlanan ürünleri ile ünlenmeyi ve şöhreti yayılmış bir modacı olmayı hayal eden Zerrin karakterinin ve onun baş düşmanı Menkıbe ile aralarında geçen mücadeleyi konu alıyor.