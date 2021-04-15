Zengo filmi ne zaman yayınlanacak? Zengo filmi konusu ve oyuncuları

Sinemalara ilk çıktığında gişelere adeta damga vuran Zengo, televizyonda ilk kez izleyicileriyle buluşacak. Zengo filminin yayınlanacağı kanal ise; Kanal D olacak. Şahan Gökbakar’ın yönetmenlik görevini yaptığı ve Çamaşırhane film tarafından yapımcılığı üstelen filmKanal D ekranlarına gelecek!
Zengo filminin yayın tarihi ne?
Zengo filminin konusu nedir?
Geçtiğimiz sene vizyona giriş yapan filmin konusu; kendisi tarafından tasarlanan ürünleri ile ünlenmeyi ve şöhreti yayılmış bir modacı olmayı hayal eden Zerrin karakterinin ve onun baş düşmanı Menkıbe ile aralarında geçen mücadeleyi konu alıyor.
Son Güncelleme: 15.04.2021 14:12