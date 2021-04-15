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Zengo filmi ne zaman yayınlanacak? Zengo filmi konusu ve oyuncuları

2020 yılında vizyona giren ve vizyona girdiği tarihte gişeleri sarsan Zengo, televizyonda ilk kez yayınlanacak! Bunun üzerine film severler Zengo filmi ile ilgili araştırmalara başladı. Peki Zengo filmi ne zaman yayınlanacak? Zengo filmi konusu ve oyuncuları. İşte detaylar...

15 Nisan 2021 Perşembe 14:12
Zengo filmi ne zaman yayınlanacak? Zengo filmi konusu ve oyuncuları
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Sinemalara ilk çıktığında gişelere adeta damga vuran Zengo,  televizyonda ilk kez izleyicileriyle buluşacak. Zengo filminin yayınlanacağı kanal ise; Kanal D olacak. Şahan Gökbakar’ın yönetmenlik görevini yaptığı ve Çamaşırhane film tarafından yapımcılığı üstelen filmKanal D ekranlarına gelecek!

 

Zengo filminin yayın tarihi ne?

Başrolleri; Dilşah Demir, Yasemin Sakallıoğlu, Semih Varol, Ece İrtem ve Ünal Kantarcı gibi ünlülerin bulunduğu film, ilk kez televizyonlarda yayınlanacak. Yayınlanacağı kanal ise Kanal D’yken yayınlanacağı gün 17 Nisan Cumartesi olacak.

 

Zengo filminin konusu nedir?

Geçtiğimiz sene vizyona giriş yapan filmin konusu; kendisi tarafından tasarlanan ürünleri ile ünlenmeyi ve şöhreti yayılmış bir modacı olmayı hayal eden Zerrin karakterinin ve onun baş düşmanı Menkıbe ile aralarında geçen mücadeleyi konu alıyor.



Son Güncelleme: 15.04.2021 14:12
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Anahtar Kelimeler:
ZengoZengo FilmiKanal Dşahan Gökbakar
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