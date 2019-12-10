Zemheri dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Show TV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak olan Zemheri dizisi Hilal Saral tarafından yönetilecek. Aralık ayında izleyicilerle buluşacak olan Zemheri dizisinde birbirini çok seven iki gencin yaşadıkları zorluklara rağmen aşklarına sadık kalmaları konu edilecek.

Yayınlanması için gün sayılan Zemheri dizisinin oyuncu kadrosuna bakıldığında da oldukça deneyimli isimler karşımıza çıkıyor. Diziyi izlemeyi planlayan izleyiciler ise bu oyuncuların hangi karakterlere hayat vereceklerini merak ediyorlar. İşte Zemheri dizisinde yer alacak olan oyuncular ve haklarındaki bilgiler...

Zerrin Tekindor

55 yaşındaki Zerrin Tekindor, oyunculuğun yanı sıra resim çiziyor. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tekindor, bir dönem Adana, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yer alması ardından pek çok dizi yapımında da bulunmuştur. Aşk-ı Memnu dizisi ile adını iyice duyuran deneyimli oyuncu bir yandan da resim eğitimleri vermektedir.

Hazal Filiz Küçükköse

31 yaşındaki Hazal Filiz Küçükköse, Ankara Üniversitesi Kimya bölümünde mezun olması ardından günlük dizilerde rol almıştır. Deniz Yıldızı ve Beni Affet dizilerinde rol alan güzel oyuncu sonrasında da pek çok önemli yapım içerisinde yer almıştır. Küçükköse Zemheri dizisinde Berrak karakterine hayat verecektir.

Ayça Ayşin Turan

27 yaşındaki genç oyuncu Ayça Ayşin Turan İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü bitirmesi sonrasında oyunculuk eğitimi alarak kamera önüne geçmeye başlamıştır. İlk olarak Dinle Sevgili isimli dizide oynayan güzel oyuncu sonrasında ise Netflix’te yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde oynamıştır. Turan, Zemheri dizisinde Firuze karakterine hayat verecektir.

Alperen Duymaz

27 yaşındaki genç oyuncu Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olması sonrasında Bodrum Masalı dizi ile adını duyurmayı başarmıştır. Sonrasında Acı Aşk dizisinde oynayan yakışıklı oyuncu kariyerine farklı diziler ile devam etmiştir.

Caner Cindoruk

1980 senesinde doğan deneyimli oyuncu en son Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinde rol almıştır ve burada gösterdiği başarılı performans ile izleyen herkesi kendine hayran bırakmıştır.

İlkin Tüfekçi

32 yaşındaki İlkin Tüfekçi Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olması ardından Karadayı, Kara Para Aşk, Papatyam ve Arka Sıradakiler dizilerinde yer almıştır.

Engin Öztürk

33 yaşındaki Engin Öztürk TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile oyunculuk kariyerinde adeta bir sıçrama yaşamıştır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncunun Zemheri dizisinde hangi karaktere hayat vereceği bilinmiyor.

Müfit Kayacan

Son olarak Yüzleşme isimli dizide boy gösteren 60 yaşındaki deneyimli oyuncu daha önceden EDHO, Adı Zehra ve Cesur ve Güzel gibi dizilerde yer almıştır.

Berk Cankat

1984 senesinde doğan Berk Cankat Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünden mezun olması ardından oyunculuk kariyerine başlamıştır. Medcezir dizisi ile ilk defa kameralar karşısına geçen Cankat, sonrasında da pek çok yapımda oyunculuk yapmıştır.

Şebnem Dönmez

45 yaşındaki güzel oyuncu Şebnem Dönmez daha önceden yer aldığı pek çok yapım ile izleyicilerin tanıdığı bir yüz haline gelmiştir. Aynı zamanda pek çok programın da sunuculuğunu yapmıştır.

Dilek Pehlivan

1987 senesinde doğan Dilek Pehlivan Kıbrıs Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olmuştur. TRT 1 kanalında yayınlanan Yamak Ahmet dizisinde iki sezon kadar rol alan güzel oyuncu Kanıt ve Elde Var Hayat dizileri ile de başarılı performanslar sergilemiştir.

Zemheri dizisinde rol alacak diğer iki oyuncu da Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir olarak açıklanmıştır.