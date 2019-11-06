Zemheri dizisi ne zaman başlayacak? Zemheri dizisi konusu ve oyuncuları

Son zamanlarda yayına girmesi sabırsızlıkla beklenen "Zemheri" dizisi ile ilgili ayrıntılar gelmeye başlıyor. Dizi için hazırlıklar tüm hızı ile başladı. her sezonda yeni yayınlanan dizilerdeki beklenen reytingler karşılanmayınca kanalların ve yapım şirketlerinin yeni arayışları da hız kesmiyor. Zemheri dizisi de sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek reyting beklentilerini karşılamak için kısa süre içinde Show TV ekranlarında yayına başlayacak.

Zemheri dizisi oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çekici. Başrolde Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk Alperen Duymaz ve Hazal Filiz Küçükköse gibi bir çok ünlü isim var.

Ay yapım tarafından hazırlanan dizinin yönetmeni birçok dizi ile reyting rekorları kıran Hilal Saral. Başrollerdeki oyuncuları netleşen dizi için Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir gibi yeni isimlerde gündeme gelip dizi kadrosuna eklendi. Zerrin Tekindor , Engin Öztürk ve birçok ünlü ismi barındıran dizi ve dizideki oyuncular ile dizi karakterleri haberimizin detayında devam etmektedir.

Dizi karaketerleri ve hangi oyuncuların canlandıracağı kesinlik kazanmasa da kadroya eklenen yeni isimlerle birlikte karakterler de oturmaya başlıyor.

İşte Zemheri dizisindeki oyuncular !

- Caner Cindoruk

2 Nisan 1980 tarihinde doğan ve aslen Adanalı olan Caner Cindoruk Zemheri dizisinde başrollerden birinde. Fox Tv de yayınlanan kadın dizisinde 3 sezon rol aldıktan sonrabir kaza ile ölerek diziden ayrılan genç oyuncu Zemheri isimli dizide. Caner cindoruk'un Zemheri dizisinde nasıl bir rol alacağı ve hangi kararkter ile seyriciyle buluşacağı henüz belli değil.

- Hazal Filiz Küçükköse

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olan güzel ve başarılı oyuncu oyunculuk eğitiminş özel oyunculuk dersleri ile almıştır. Mersin 1988 doğumlu oyuncu Show Tv de yeni sezonda yayına girecek olan Zemheri adlı dizide Berrak karakterini canlandırıyor. Berrak karekteri hakkında henüz bilgi alamadığımız oyuncunun Zemheri dizisi öncesindeki rol aldığı dizi projeleri, Kara Sevda, Mehmed Bir Cihan Fatihi, Beni Affet, Rüya ve Deniz Yıldızı' dır.

- Alperen Duymaz

Ankara' da 1992 tarihinde doğan genç oyuncu Bodrum Masalı adlı dizi ile tanındı. Bodrum Masalı öncesi Tatlı Küçük Yalancılar ve Acı Aşk dizilerinde de rol alan oyuncu ilk sinema filmi deneyimini de Direniş Karatay filminde Kutay rolü ile gerçekleştirdi. Genç ve dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü' nden mezundur. Bodrum Masalı sonrası reyting rekorları kıran Çukur dizisinde Komiser Emrah ve Krem rolüile Çarpışma dizilerinde rol almıştır. Alperen Duymaz' ın yolu da Show TV' nin iddialı dizisi Zemheri ile birleşti.

- Ayça Ayşin Turan

ATV de yayınlanan Karagül adlı dizi ile ünlü olan ve sevilen güzel oyuncu 1992 yılında Sinop' da doğmuştur. Ayça Ayşin Turan İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon Bölümü' nü bitirdikten sonra Gazanfer Öcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda oyunculuk üzerine eğitim alarak yoluna devam etmiştir. Genç ve güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan Sinop Belediye Konservatuarı’nda da eğitim almaya devam ederek oyunculuğunu geliştirmiştir. Setirci ile ilk defa Dinle Sevgili dizisi aracılığı ile buluşmuştur.Başarılı bir kariyere sahip olan oyuncu Ayça Ayşin Turan' ın rol aldığı diziler; Sevimli Tehlikeli, Meryem, Altınsoylar, Meryem, Hakan Muhafız, Dinle Sevgili ve Karagül' dür. Güzel oyuncunun Zemheri dizisi ile başarılı kariyer yoluna devam edeceği düşünülüyor.

- Engin Öztürk

İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu Engin Öztürk 2006 yılında Türk silahlı kuvvetleri'nden ayrılmıştır. 1986 yılında Eskişehir'de doğan karizmatik ve yakışıklı oyuncu İzmir'den Ankara' ya giderek Hacettepe Üniversitesi Devlet konservaturaı Tiyatro bölümünde istediği eğitimi almıştır. Başarılı oyuncunun rol aldığı projeler: Hatırla Gönül, Çanakkale Yolun Sonu, Fatmagül'ün Suçu Ne? , Muhteşem Yüzyıl ve Hayat Yolunda

Engin Öztürk' de Show Tv' de yeni sezonda yayınlanacak Hilal Saral'ın yönettiği dizi Zemheri' de oyunculuğu ile göz kamaştıracak gibi duruyor.

- Zerrin Tekindor

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan usta oyuncu Zerrin Tekindor Zerrin Tekindor 1964 yılında Balıkesir' de dünyaya gelmiştir. Tiyatro Bölümü'nde mezun olan oyuncu Ankara Devlet Tiyatrosunda göreve başlıyor ve ilk oyunculuk deneyimlerini de Ankara Devlet Tiyatrosu sahnelerinde perde açan tiyatro oyunları ile yapıyor. Usta oyuncu Zerrin Tekindor Ankara' dan sonra 2003'de İstanbul Devlet Tiyatrosunda çalışmaya başlıyor. İstanbul Devlet Tiyatrosunda Vahşet Tanrısı, Müfettiş ve Dünyanın Ortasında Bir Yer isimli oyunlarla sahnelere devam ediyor. Usta oyuncuya başarılı performasları sonucu Afife Tiyatro Ödülü verilmiştir. ve Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. Tiyatro oyunlarında gösterdiği başarı ile Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür.

En son olarak 2018 yılında Şahin Tepesi isimli dizi ile boy gösteren güzel oyuncu Aşk-ı Memnu, Mars Kapıdan Baktırır, Yaprak Dökümü, Kuzey Güney,Kara Sevda, Cafe Casablanka ve Kurt Seyit ve Şura gibi birçok dizide başarılı oyunculuklar sergilemiştir. Zerrin Tekindor' un da yeni sezonda oyunculuk tercihi Zemheri adlı dizidir.

- Eylül Kandemir

Zemheri dizisi ile ilk projesini alan Eylül Kandemir henüz ünlü olmadığı için kendisi ile ilgili bilgiler hala bilinmemektedir. Eylül Kandemir sosyal medya hesaplarında da bilgi paylaşmadığından kim olduğu nereli olduğu hakkında bilgilere ulaşılmamıştır.

- Hakan Taşkıran

İlk olarak Gülperi dizisi ile tanınan Hakan Taşkıran 1996 yılında İstanbul' da doğmuştur. Okan üniversitesinde oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu yeni sezonda Zemheri dizisi ile boy gösterecek.

Zemheri Dizisi Hangi Kanalda ? Konusu Ne ? Senaristi Kim? Yönetmeni Kim? Yapımcısı Hangi Firma? Ne Zaman Yayınlanacak? Zemheri Nerede Çekiliyor ?

2019-2020 yeni dizi sezonunda TV'de yayınlanacak dizilerden Ay Yapım tarafından hazırlanan Zemheri dizisi oldukça iddialı geliyor ve Zemheri dizisi SHOW TV ile anlaştı. Türkiye' nin önde gelen yapım Şirketi Ay Yapım Zemheri dizisi ile yeni sezonda geliyor. Daha önce Çukur, Medcezir, Kara Sevda,İçerde ve kuzgun gibi dizileri seyirciye sunan yapım şirketi Zemheri ile yeni sezonda yine dikkatleri üzerine çekecek gibi.

Söz konusu Show Tv' de yayınlanması beklenen Zemheri adlı dizinin yönetmeni ünlü yönetmen Hilal Saral.

Oyuncu kadrosu henüz tam oturmayan Zemheri dizisinin Ocak 2020 de seyirci ile buluşması bekleniyor.

İstanbul' da çekilmesi beklenen Zemheri dizisinin konusu iki sevgili arasındaki güçlüklerle dolu büyük bir aşk. Dizinin başlangıçta 6 bölüm çekilerek reyting sonuçlarına göre devam edip etmeyeceği konuşulmaktadır.