Zeliha Doğduğun Ev Kaderindir'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Nurşim Demir Doğduğun Ev Kaderindir'dan ayrıldı!

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezona merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezonunda oyunculardan bazılarıyla yollar ayrıldı. Diziden ayrılan isimlerden biri de Ekrem karakterini canlandıran Nail Kırmızıgül ve Nurşim Demir’in canlandırdığı Zeliha karakteri diziden ayrıldı.

Doğduğun Ev Kaderindir Zeliha neden yok?

Doğduğun Ev Kaderindir’den Nurşim Demir neden ayrıldı?

Zeliha yazlığa yerleşeceğini söyleyerek senaryo gereği diziden ayrıldı. Zeliha karakterine hayat veren oyuncu Nurşim Demir dizinin Ekim ayında gerçekleşen çekimlerinde yer almazken, en azından kısa süreliğine dizide yer almayacak. İlerleyen günlerde senaryo gereği geri dönmesi mümkün olsa da bu sürecin uzun süreceği söyleniyor.

OGM Medya’nın hazırladığı diziden Nurşim Demir’in ayrılma nedeni gündemde olan koronavirüs oldu. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle tecrübeli oyuncu diziden ayrıldı.

Zeliha ne zaman geri dönecek?

Dizide Zeliha karakterinin ayrılmasının nedeni koronavirüs nedeniyle 65 üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağıdır. Oyuncunun diziye dönmesi mümkün ancak söz konusu yasağın kalkması veya salgının bitmesi beklenecektir. Bu nedenle oyuncunun geri dönüşü net olarak bilinmiyor.