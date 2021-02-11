Zeki Müren Öpücüğü filmi ne zaman vizyona girecek? Zeki Müren Öpücüğü filmi oyuncuları ve konusu

Zeki Müren’in hayatının konu edileceği filmin başrolünde Haluk Bilginer yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ezel Akay oturuyor. Senaryosunu ise Levent Kazak yazıyor. Filmin tam adı ise Zeki Müren’in Öpücüğü. İzleyicilerin merakla beklediği dizi salgın nedeni ile ertelenmişti.

Filmin senaristi Levent Kazak Temmuz ayında teslim edilmesi gereken senaryonun salgın sebebi ile ertelendiğini bildirmişti.

Senarist Levent Kazak film ile alakalı şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir kod isim, adı öyle olmayacak. Fakat pandemi sürecinde eğlenemedim yazarken ben. Dolayısıyla geciktirdim. Devam etmeye başladım. Bu sene çekimler başlıyor.”

Filmde Zeki Müren’in Bodrum’daki son yıllarına değinilecek.